El paso del tiempo es inexorable. Y si no, fíjense en aquel verano inmaculado y limpio que estrenábamos hace unas semanas, y que se ha ido consumiendo, luna tras luna, hasta el día de hoy. Les saludo en este primer artículo de agosto, en el que se supone que es el mes más característico de la temporada estival, con medio país paralizado y generalmente con pocas cosas que contar. Aunque, claro, en esto 2023 pasará a la historia como año raro, viendo lo cargada que viene en la sombra una actualidad política disfrazada de vacaciones, pero que estallará de nuevo en su máximo apogeo en el ya cercano mes de septiembre. Sí, el mes que viene...

¿Es usted de aquellos a los que les suena duro saber que estamos ya a menos de treinta días de ese mes, el primero de los cuatro terminados en “bre”, en el que el verano fenece y el año se encamina a su anunciado final? Pues relájese, porque en el mismo se verificará, una vez más, el milagro del otoño. Ese en que los colores más sorprendentes hacen su aparición después de la plana y poco tamizada luz del verano, y no nos dejan indiferentes. Y, a partir de ahí, vendrá la magia. Sí, la de la naturaleza más consciente y sosegada, impactante y madura a la vez.

Aunque para luz especial, la de los días como el de ayer, en que las tornas cambiaron desde lo estadísticamente más esperado en el estío, y el resultado fue espectacular. Y ahí estaba yo, haciendo deporte y disfrutando del mar en Baldaio – Razo, entre olas, gaviotas, arena y sal, un espléndido cielo cargado de nubes y algunos episodios de fina lluvia, en el medio de la naturaleza. Momentos especiales, de esos que se prodigan poco en agosto, y que para mí son más propios de otras épocas del año. Momentos que, permítanme la confidencia, me hacen intensamente feliz.

Si aderezas además tal experiencia con un poco de buena charla y camaradería, mejor que mejor. Porque este mes de agosto también es apto para la amistad, esa a la que nos referíamos en el último artículo, y que siempre nos aporta y engrandece. Bueno, agosto y cualquier otro mes, que lo importante es más lo actitudinal que el marco espacio-temporal. Y si uno quiere ser sociable y socializador, hay cancha para ello en cualquiera de las esquinas del calendario, por mucho que se nos puedan antojar abruptas y poco susceptibles de sensibilidad y apego. Siempre hay tiempo para la poesía, aunque sean malos tiempos para la lírica.

En realidad, con esta columna sólo quiero desearles un muy feliz mes de agosto. Que puedan ustedes descansar, si es el caso. O hacer su mes, su agosto, si están ustedes en esa tesitura. Porque no podemos olvidar, metidos en esta harina, que en esta doceava parte del año muchos de nuestros convecinos y convecinas no hacen más que trabajar, a marchas forzadas, en lo que es su oportunidad para poder capear el resto del año los temporales que vendrán. Los físicos y tangibles, por supuesto, pero también aquellos que afectan a la cartera y a la cuenta de resultados del pequeño negocio, por ejemplo. Si usted es de los que está ahora en termporada alta, le deseo lo mejor. Aunque eso sea a costa de estrecheces y colas, de esas que a mí tantas veces me exasperan como síntoma de indeseada masificación. Pero comprendo que, visto como están los números domésticos, hay que afanarse ahora con lo que toque, en previsión del invierno. De todo tipo de invierno.

Feliz agosto, pues, sin más reviravolta ni preámbulo, ni mucha más retórica. Séanme felices, si ese es el registro en el que se mueven en este momento. O sobrellévenlo lo mejor posible, si en cambio están ahora en una fase menos amable y más dura de la vida. Pero vean la botella medio llena, en este mundo cambiante en el que tempus fugit. Al fin y al cabo, en tal ejercicio está la virtud de no espantarse demasiado y mantener el tipo, cuando todo es puro devenir y nosotros mismos somos parte de tal vertiginosa concatenación de pasado, presente y futuro.

Sean felices. Nos seguimos viendo en este agosto, entre tracas, dianas y alboradas, traineras, muchas fiestas gastronómicas y... lo que nos importa, lo que nos une y aquello en lo que quizá podemos ser mejores.

¡Salud!