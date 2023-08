Temprano un lunes, lloviendo y sin escapar

¿Se acuerdan ustedes de aquella canción titulada No me gustan los lunes? La misma, en inglés y escrita por Bob Geldof, fue lanzada en el año 1979 por The Boomtown Rats. Hacía referencia a un tiroteo, que bien sabemos ahora que no sería el último ni mucho menos, en una escuela de San Diego. Y, precisamente, su título viene de que, preguntada la autora de semejante dislate por las razones de su fechoría, expresó “No me gustan los lunes. Esto me anima el día”. Su macabro balance fue el de dos adultos muertos, incluido el director de la escuela, y ocho niños y un policía heridos. ¡Qué desastre!

Con este párrafo doy comienzo a la columna de hoy, que ni es de crítica musical ni pretende serlo. En realidad, lo hago como contraposición a mis propias ideas, quizá para enunciarles que, precisamente, a mí me apasionan los lunes. Y los martes y los miércoles, y también los jueves, y quizá un poco menos los viernes. Me gustan los días de diario, y mucho menos los domingos y festivos, aunque tampoco me desagradan. Me gustan los días cotidianos, en los que no tengo una rutina específica, pero en los que trato de disfrutar de todo lo que hago, trabajo incluido. Me gusta lo habitual, por encima de lo extraordinario. Ni las fiestas por todo lo alto ni las grandes dosis de adrenalina. Lo sencillo, que siempre es diferente.

A veces me pregunto por qué. Y, en ocasiones, he llegado a la conclusión de que quizá esto es así por haber nacido precisamente un lunes en torno a las seis de la mañana. Llovía, y la tormenta arreciaba. Y no son pocos los momentos en que, fíjense, me pregunto si no será esta también la razón por la que prefiero la lluvia al sol, y los días nublados y con la luz llena de matices y sombras, a aquellos de luz cenital profusa. ¡Quién sabe! Pero a lo mejor, y dándole una vuelta de tuerca más a este conjunto de hipótesis, quizá también me he hecho madrugador por eso mismo, por haber llegado pronto a este mundo. Y es que es raro el día en que no me levanto a las cinco y pico o seis y pico de la mañana, sin que en la mayoría de las ocasiones haya una razón específica para tal cosa. ¿Será porque esa fue la hora a la que nací? Vaya usted a saber... Y es que, ¿habrá un vector que ligue el momento exacto del comienzo de la andadura independiente de cada uno de nosotros con nuestros intereses futuros? Con toda seguridad, no. No existirá esa correlación. Pero no me nieguen que es al menos pintoresca tal coincidencia, a la que me agarro para continuar con esta disquisición, que pretende ser más que una serpiente de verano.

Pero en realidad hoy quería hablarles de escapadas. De desconexión. De esos términos que se utilizan con tanta frecuencia en nuestra sociedad para definir los momentos de asueto y, en particular, de vacaciones fuera del domicilio particular. Muchas son las personas que dicen necesitar desconectar, escapar, salir de una rutina que refieren que les aprisiona. Lo respeto, y cada uno tendrá las razones que estime oportunas para hablar así, porque todos nacemos diferente y tenemos experiencias contrapuestas. Sin embargo, cuando alguien me ha dicho esto directamente y a la cara sobre su persona, le he aconsejado que se lo haga mirar. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado corta como para insistir en vivir aquello que a uno no le gusta, que hasta le desagrada o, directamente, le asfixia. Y nada vale la pena, aunque sea el éxito profesional, para pasar la misma de tal forma que uno necesite desesperadamente huir, desconectar o respirar. Y es que yo esto último, respirar, procuro hacerlo todos los días, en el desarrollo de mi sencilla cotidianeidad.

Supongo que esta es una reivindicación de la vida sin demasiados aderezos ni alharacas, solamente centrada en aquello que nos motiva y en lo que creemos que más podemos aportar a los demás, en un entorno agradable y armónico, sin mucho más. Sin necesitar huir ni desconectar. Una vida de lunes o martes de lluvia generosa que da vida, cuando el alba comienza a despuntar. Sin más.

Por eso me gustan los lunes. Y no entiendo la huida hacia adelante de la sociedad en cada vez una mayor exacerbación de lo netamente experiencial, menos en el entorno próximo y más en lo rayano en la locura colectiva... ¿Están ustedes de acuerdo? ¿O no? Ya me contarán...