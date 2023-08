El ‘boom’ de la rehabilitación en A Coruña

Toda la zona centro de A Coruña está experimentando un llamativo incremento de las rehabilitaciones de edificios. Lo que hasta ahora eran ruinas se están convirtiendo, por la acción de arquitectos, constructoras y obreros, en joyas recuperadas que se terminan reintegrando al mercado inmobiliario de la ciudad. Un fenómeno incluso en el que participa una de las empresas de Josefa Ortega, la hermana del fundador de Inditex, que se está encargando de la recuperación del edificio que albergó en su momento el café El Molino. Su actuación ha permitido retirar una red que llevaba años instalada en el centro de la ciudad y que los coruñeses puedan ver esa arquitectura tan característica de A Coruña

Si nos atenemos a lo números, el año pasado se concedieron un centenar de licencias de rehabilitación, la cifra más alta desde que comenzaron a registrarse estas actividades en el año 2000 y supera con creces las de construcción, que en 2022 fueron solo diez.

Para los expertos, son las ayudas que la Unión Europea concede para mejorar la eficiencia energética o la accesibilidad de los edificios las que están detrás de este boom que, sin embargo, no se está dando en otras ciudades gallegas. De hecho, A Coruña está atrayendo buena parte de las operaciones inmobiliarias de Vigo, donde la falta de diligencia del Concello en la concesión de licencias está provocando que tanto el capital como los profesionales busquen su negocio en la ciudad coruñesa o a Oleiros, cuando miran al norte, y en Oporto, si lo hacen al sur y esto lleva pasando, aproximadamente, desde hace algo más de año y medio.

Además, el fenómeno de la rehabilitación tiene otro efecto muy positivo, ya que incide directamente sobre el empleo. Para recuperar un inmueble son necesarios muchos más operarios que para una construcción desde cero. En concreto, casi el doble, debido a que la rehabilitación tiene mucho de artesanía y se realiza generalmente a mano, mientras que la obra nueva está mucho más mecanizada. De hecho, para muchos expertos, es precisamente el gran número de reparaciones integrales que se están realizando lo que provoca la falta de mano de obra que ahora mismo padece el sector.

Sin embargo, este fenómeno no es la solución para la necesidad de vivienda accesible para los jóvenes que padece nuestra ciudad. De hecho, la mayoría de las rehabilitaciones van dirigidas a un mercado que podríamos denominar como de lujo debido, precisamente, a la lentitud del proceso de recuperación y a la cantidad de mano de obra necesaria para acometerla.

Lo ideal sería que la rehabilitación se compaginara con la ejecución de proyectos constructivos nuevos que incluso se pueden realizar sobre inmuebles que, o bien por el daño que padecen, o bien por carecer de algún valor arquitectónico o histórico, podrían demolerse para adquirir una nueva vida.

En A Coruña, según el último censo, existen alrededor de 20.000 viviendas desocupadas. De lo que no da cuenta ese censo es del número de pisos de esos que no tienen habitantes se encuentran en mal estado. Sería preciso articular las medidas que permitieran recuperar esos miles de inmuebles que ahora mismo no pueden ser ocupados.

Un modo sería agilizando todavía más los trámites para la obtención de licencias. Otro, por supuesto, con la articulación de ayudas, europeas, estatales, autonómicas o municipales, que permitan que una ciudad como A Coruña recupere la vida en sus barrios más deteriorados.