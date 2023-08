¿Hay honorabilidad en política?

No voy a decir que la “honorabilidad” es una palabra que ha caído en desuso, pero casi. Ni tampoco quiero que se me acuse de un ataque manriqueño de nostalgia por insinuar que “a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor”. Pero, como diría Luis Herrero, me apuesto un pincho de tortilla y caña, a que a una gran parte de la juventud española actual apenas le suena lo que es la honorabilidad. Más aún: me atrevo incluso a afirmar que nuestros jóvenes, por haber convivido con desvalores como el desprestigio, el deshonor, el desdoro, el desmerecimiento, la ignominia y el menoscabo, los ven como comportamientos que no les resultan extraños. Y todo ello por la entronización moderna del dúo de dioses menores, “dinero” y “poder”, que son los Belcebú que tienen en nuestros tiempos muy fieles seguidores en todas las edades, incluida la mía.

Honorabilidad significa “cualidad de la persona honorable”. Y por honorable se entiende “digno de ser honrado, respetado, enaltecido”. La honorabilidad es, como expresa su significado, una cualidad personal. Y por su propio significado no parece que pueda ganarse rápidamente, sino que es el fruto de un comportamiento impecable mantenido invariablemente durante varios años. La honorabilidad es relevante en diversos ámbitos, principalmente en el mundo financiero. Sostiene Irurzun Montoro que en la profesión financiera ser honorable significa acreditar una trayectoria profesional de respeto a las leyes y buenas prácticas profesionales. La exigencia de honorabilidad alude, en definitiva, a la “trayectoria personal” del profesional en cuestión que se ha traducido en un comportamiento irreprochable, idóneo para manejar fondos ajenos que son confiados a su limpia y pulcra actuación. Se trata, en suma, de un profesional que es digno de toda confianza y que desarrolla una actividad que manejada sin honorabilidad puede llevarnos “al borde del abismo”. ¿Qué sucede en la política? ¿Podemos confiar la gestión de nuestros intereses generales a políticos sin esa acreditada honorabilidad? De no poseerla, ¿podrían situarnos al borde del abismo? No tengo ninguna duda. Hoy la política se ha convertido en una verdadera profesión que, al igual que todas aquellas que suponen la gestión de los intereses ajenos, debería estar sujeta a un severo código de conducta, cuya columna vertebral tendría que ser la honorabilidad. Pero no hace falta ser muy avispado para saber que en el ejercicio de la política actual apenas queda espacio para la honorabilidad. Y es que la conquista del poder político depende del sufragio de los ciudadanos. Y para captar su voto, el político tiende, por lo general, a desfigurar la realidad de lo que le perjudica, a exagerar la verdad de lo que le beneficia, y a resaltar, incluso faltando a la verdad, la realidad negativa de su adversario político. En política, hay quien piensa que el fin de la conquista del electorado justifica los medios empleados a tal efecto, incluidos las más innobles. Y en este estado de cosas, esperar que haya honorabilidad es tanto como confiar que en que dure mucho un dulce a la puerta de un colegio. En las recientes elecciones generales hubo un partido ganador porque fue el que recibió directamente mayor número de votos y el que más escaños obtuvo, tanto para el Congreso como para el Senado. Fue sin discusión el Partido Popular que recibió los sufragios de 8.091.840 electores, que se tradujeron en 137 escaños de diputado y 8.068.370 votos en el Senado con 103 escaños de senador. El PSOE, que quedó en segundo lugar, consiguió 7.760.970 votos para el Congreso con 121 escaños de diputados, y 7.711.815 votos para el Senado por los que se le asignaron 72 senadores. Estos datos reflejan indubitadamente que fueron más los electores que votaron al PP en las Cortes Generales (Congreso y Senado) que los que lo hicieron por el PSOE. Pues bien, ¿si existiese honorabilidad en la política qué se esperaría de los líderes de ambos partidos? Hay dos opciones: que gobierne el partido que por sí mismo y sin la concurrencia de otros partidos obtuvo una mayor representación en las Cortes Generales o que lo haga el partido que suma a sus propios votos los de otros partidos. ¿Cuál de estas dos opciones es más honorable democráticamente hablando? Si la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto ¿no parece más honorable que gobierne el partido que ha recibido directamente para su propuesta la mayor parte de los sufragios, siendo por ello el que obtuvo más votos y escaños tanto en el Congreso como en el Senado? Los más de 8 millones de electores que votaron por el Partido Popular depositaron en las urnas ese número de votos para dicha opción y para ninguna otra. De tal suerte que si las papeletas de cada partido estuvieran pintadas de un color y las del PP fueran azules todas ellas, el montón mayor sería monocolor. O ¿es más honorable, democráticamente hablando, que cada partido, con sus propios intereses, vaya poniendo en la cesta común los suyos hasta sumar entre todos la mayoría absoluta de los escaños del Congreso? El montón de las papeletas en este caso no sería monocolor, sino multicolor, policromado, y no reflejaría una y la misma voluntad popular, sino tantas como fuesen los colores diferentes agrupados. Pues bien, ¿dónde está escrito que es más mayoría social la suma aritmética de todos los votos “multiopcionales” y multicolores que la uniforme que es la de la mayor parte de la ciudadanía que ha otorgado su representación a una única y misma fuerza política? La justificación que dan los sumadores de votos propios y ajenos es proseguir con el progreso. Pero no les vendría mal recordar lo que escribió Antonio Machado en su Juan de Mairena: “nuestros políticos llamados de izquierda, un tanto frívolos —digámoslo de pasada— rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro”.