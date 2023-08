A carta, aínda que sometida formalmente a normas rigorosas, é capaz de mostrar aspectos e matices que moi dificilmente aparecerían noutro formato comunicativo. Con razón dicía Marc Bloch (1886-1944), o pensador e historiador francés fusilado polo nazis, que “as cartas son testigos involuntarios do seu tempo” malia que as que imos comentar, unha simple escenificación comunicativa, non pasarán á historia política do Estado. Vén a conto a reflexión porque o pasado 31 de xullo a maioría da prensa española, incluída a publicada en Galicia, coincidiu en abrir co titular “Sánchez rechaza reunirse con Feijoo” aludindo ás cartas intercambiadas entre o presidente nacional do PP (interpelante) e o secretario xeneral do PSOE (interpelado). A primeira consideración que cabe formular é o carácter insólito de que a canle para celebrar unha reunión entre os máximos responsables de dous partidos políticos sexa unha carta que chega antes aos medios de comunicación que ao propio interesado. Este tipo de comunicación epistolar deberiamos podelo encadrar entre as que D. Pedro Salinas denomina “cartas traicionadas”, aquelas que rompen a discreción e intimidade da carta persoal para ser divulgadas impudicamente.

Pero as misivas aludidas, lidas entreliñas, proporcionan datos relevantes dos que non sempre son conscientes os seus propios autores. En primeiro lugar están datadas ambas o mesmo día 30 de xullo de 2023, teñen como cabeceira as siglas dos partidos e semellan diagramadas coa axuda do mesmo programa informático: teñen unha extensión equilibrada, 33 liñas distribuídas en sete parágrafos a do PP, e 42 liñas e seis parágrafos a asinada por Sánchez. Contrasta esta equilibrada simetría co tratamento asimétrico que se dispensan os dous corresponsais: o “tuteo” descarado da carta de Núñez Feijoo contrasta co “ustedeo” tradicional que lle dispensa Pedro Sánchez. Sería fácil asociar, como fan numerosos estudosos, entre eles Sánchez Dragó (“Fueron las tropas de Mussolini, la Falange y la Legión Cóndor quienes trajeron la moda del tuteo”, El Mundo 11-X-2015), o “tú” ao falanxismo que se quería moderno e rompedor, e o “usted” ao republicanismo como signo de respecto, cortesía e boa crianza, que intenta igualar por arriba a todos os cidadáns. Pero coido que a elección do “tú” por parte de Feijoo e os seus asesores non obedece máis que á pretensión de que o seu candidato mire de fronte a un Sánchez desposuído da súa condición institucional de presidente en exercicio. Esto permite que se presente o candidato do PP no texto da carta como “ganador”, “candidato con maior respaldo” e o partido “como forza política ganadora”. Malia que non haxa consciencia por parte dos redactores da carta do PP, están a debuxar un escenario de guerra xa que todo ganador supón un perdedor, un derrotado implícito que non debe recorrer, advirte a carta, ao “bloqueo”, operación belixerante practicada internacionalmente.

O evidente risco que este tratamento comporta, mostrarse altivo e dominante, coido que foi asumido polo autor da carta e dos seus asesores porque en realidade a carta está destinada a persuadir e instruír aos militantes e simpatizantes da dereita. Que o receptor premeditado é o seu propio electorado queda dabondo probado pola repetición do discurso da campaña centrado na demonización das alianzas do PSOE, convertidas eufemisticamente na carta en “eventuales combinaciones negativas que polaricen la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite nuestro sistema constitucional”. Sempre no nome de España, nomeada dúas veces na carta para confirmar o seu patriotismo e excluír, como alleo e disgregador, o das alianzas da esquerda.

Esta concesión á suavidade eufemística do secretario do PP explica tamén o resto do discurso da súa carta que pretende paliar as consecuencias dun ton agresivo que levou ao partido a un illamento que lle imposibilita chegar a acordos de goberno co resto das forzas políticas. Cartas cruzadas como espadas.