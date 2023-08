Por una eficiente gestión del agua

Buenos días de nuevo. Les saludo en este día, en uno de los momentos fuertes del verano. ¿Qué tal les va? Espero que bien, y que todo esté en orden por ahí, sean ustedes de los que descansan en estos días o de los que trabajan. O, como en el caso de la hostelería o el turismo, también en el caso de que sea esta para ustedes la época más compleja y con mayor apuro del año. En cualquiera de las situaciones posibles, les deseo lo mejor y, sobre todo, ¡mucha salud!

Y hoy precisamente abordaré en la columna un tema que tiene que ver con la salud, pero fundamentalmente en su dimensión colectiva. Se trata de la gestión del agua, un insumo básico sin el cual no podemos vivir ni desarrollarnos cualquiera de nosotros, desde una perspectiva de sostenibilidad. Un tema crítico, al que parece que muchas veces no se le presta la debida atención, tendiéndose a olvidar su papel crucial a todos los niveles. Pero el agua es un bien a veces escaso, que precisa una actividad compleja detrás, y para la que asegurar unos determinados niveles de disponibilidad y seguridad no es baladí.

Se oyen estos días tambores de preocupación por la posibilidad de desabastecimiento de agua en nuestra comunidad. De restricciones, incluso en esta tierra verde y tildada tantas veces de excesivamente lluviosa. Y no me extraña que esto suceda, porque la situación no es fácil. Fíjense que los cálculos de disponibilidad de agua no son sencillos, y todo es más complejo que el hecho de que llueva o no. El nivel de las reservas profundas y de los acuíferos en general viene tocado por muchas más variables, y es bien cierto que, en el conjunto de España, los mismos han sido objeto de un cierto vaciamiento durante las últimas décadas. La agricultura intensiva, la proliferación de pozos ilegales o no suficientemente regulados en determinadas zonas o el excesivo crecimiento de una industria con vocación de producción y distribución en toda Europa a pesar de encontrarse en un país con zonas amplias de tierras yermas y desiertos, han contribuido a ello. Hoy en España falta agua y en su franja norte y verde, de la que Galicia es un buen exponente, también. De forma menos evidente, pero también. Si a eso sumamos la clara tendencia climática, mucho peor. Hoy hay un mayor rigor de las estaciones, que se simplifican casi en dos: Veranos secos y con fuertes olas de calor e incremento de las temperaturas medias, e inviernos donde casi llueve lo mismo —un poco menos— pero de forma más violenta y concentrada, de manera que mucha de esa agua no permea a los niveles freáticos adecuados o produce fenómenos de lavado del terreno no deseados. Todo ello significa problemas. Grandes problemas.

Así las cosas, no valen los parches. Las soluciones rápidas o las ocurrencias. No. Hace falta una estrategia a gran escala y, una vez más, desde ese consenso que aquí reivindico tantas veces. De políticas aceptadas por todos, dimanadas desde lo puramente técnico, y que ameriten lógicas comunes, que nos lleven a resultados contrastados y evaluables y a indicadores medibles, simples, replicables y de fácil manejo. ¡De primero de estrategia, oiga! No más... Y, en cambio, no vale el “porque yo lo valgo”, el análisis en función del rédito o el menor varapalo electoral, o la defensa a ultranza de modos y formas de vida porque “siempre se ha hecho así”. Todo eso es entendible y humano, pero debemos centrarnos en el problema, orientándonos a resultados, tratando de resarcir al que vea sus recursos menoscabados y con la vista puesta únicamente en un futuro mejor. Y es que para abordar el problema de la escasez de agua, que irá a más, no vale simplemente dejar de lavar el coche, como se propone estos días. O no regar tu microjardín, que al fin y al cabo contiene plantas y árboles que contribuyen a la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. Hay que ir a mucho más...

Primero, hay que abordar el enorme problema de pérdidas y fugas de los sistemas de agua potable, que en España dejan niveles verdaderamente astronómicos de ineficiencia en la gestión de dicho oro líquido. Algunos estudios hablan de que se pierde una tercera parte del agua tratada. Otros bajan tal volumen hasta un quince o un veinte por ciento. En cualquier caso, muchísimo. También faltan grandes infraestructuras que permitan recoger mejor el agua en los casos en que hoy buena parte se pierde directamente al mar. Y sistemas de reciclaje de aguas grises domésticas, por ejemplo, o de diferenciación de pluviales y aguas negras, en la línea de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, pudiendo aprovechar las primeras.

Los usos del agua son también muy cuestionables. Porque el que hay que hacer es un ejercicio de suma cero, en el sentido de que el agua disponible es la que hay. Por eso, y al margen de que repensemos a nivel nacional nuestra agricultura de regadío, no tiene sentido tampoco una potenciación del turismo sin ningún tipo de cota superior, como también se oye en Galicia a algunos líderes con visión cortoplacista y complaciente con los sectores interesados, cuando el déficit de suministro es evidente. Si, además, sumamos la proliferación de todo tipo de recursos basados en un desproporcionado gasto de agua por persona, mucho peor. Me refiero con ello a campos de golf y otras instalaciones de ocio y recreo cuyo gasto de agua es masivo. Hay que tener cuidado con ello y ser cautos y planificar bien a la hora de conceder licencias de tal tipo, por mucho retorno económico que su existencia implique.

Agua, pues. Un tema en el que, sin duda, hay que mojarse para no salir escaldados. Cada día más.