Continuar la guerra hasta que se acaben los misiles

Primero fueron los Leopard, que el canciller federal alemán Olaf Scholz no quería suministrar a Ucrania si no hacía lo propio Estados Unidos con sus carros de combate M1 Abrams.

Ahora le toca el turno a los misiles de crucero Taurus, que tienen un alcance de 500 kilómetros, es decir, que pueden atacar territorio ruso: cada vez más voces políticas y también periodísticas abogan por su envío urgente al país invadido por Rusia.

Según el semanario Der Spiegel, el ministerio alemán de Defensa, que dirige el socialdemócrata Boris Pistorius, ha pedido al fabricante, MBDA, que modifique el software para limitar su alcance.

Aunque su radio de acción no preocupa a muchos políticos de la oposición cristianodemócrata que sostienen que el compromiso ucraniano de no atacar blancos en Rusia no debe incluir a Crimea pese a que Moscú la considere parte de su territorio nacional.

Pero, como señala algún medio, hay un problema adicional y es que para el transporte de los misiles Taurus se adecúan tres modelos de avión de combate —los Tornados, de fabricación europea, y los F-18 y F-34, estadounidenses— y la Fuerza Aérea ucraniana no dispone actualmente de ninguno de ellos.

El Gobierno de Volodímir Zelenski lleva ya tiempo pidiendo los del tipo F-16 y, según el diario norteamericano The Washington Post, la formación de los ucranianos que vayan a pilotarlos puede durar hasta el próximo verano.

Ocurre además que los pilotos se quejan de que la carga que han de transportar es demasiado pesada, lo cual limita su maniobrabilidad.

La contraofensiva ucraniana no parece de momento dar resultado, como reconoce incluso un diario tan poco sospechoso como el suizo Neue Zürcher Zeitung, cuyo corresponsal cuenta que las tropas ucranianas apenas logran llegar a las primeras líneas de defensa rusas y se exponen a “enormes pérdidas”.

También el diario polaco Rzeczpospolita advierte a sus colegas de ese país especialmente beligerante con Rusia contra la tentación de pintar demasiado de “rosa” la situación en el frente porque la situación es muy grave para Ucrania.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden, principal impulsor de la que sus críticos llaman una “guerra por procuración” entre los dos grandes enemigos de la Guerra Fría y en la que ucranianos y rusos son solo carne de cañón, ha pedido al Congreso otros 13.000 millones de dólares para el rearme de Ucrania.

Desde febrero del año pasado, Washington ha prestado o se ha comprometido a prestar a Ucrania ayuda militar por más de 43.000 millones de dólares, y la paciencia de muchos legisladores republicanos poco a poco se agota ante la falta de resultados tangibles.

También la de los propios ciudadanos de aquel país si hemos de creer un reciente sondeo publicado por la emisora CNN, según el cual un 55 por ciento de los norteamericanos son contrarios a seguir enviando ayuda militar a Ucrania.

En Alemania, las pocas voces de políticos que se oponen públicamente al rearme y abogan por dejar hablar a la diplomacia, entre ellos la diputada Sahra Wagenknecht, del partido La Izquierda, son inmediatamente difamados como “marionetas de Putin” o acusados de estar financiados por Moscú.

Y la mayoría de los medios germanos hacen diariamente honor al calificativo de “partido de la guerra” que les dio en uno de sus últimos números el mensual Le Monde Diplomatique pues no dejan de pedir en sus editoriales que se acelere el rearme de Ucrania sin que haya que respetar ninguna de las “líneas rojas” que ha puesto Moscú.