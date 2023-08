El fútbol también es cosa de mujeres

Con indudable sentido profético, la cantante italiana Rita Pavone estrenó el año 1961 una pegadiza canción con el titulo de La mujer y el fútbol. Fue un completo éxito ,y a todas horas podían oírse en la radio y en la televisión las alegres notas de la partitura. Ademas, coincidía con la frenética movilidad de la intérprete, una mujer menuda de pelo color zanahoria que contrastaba con la languidez melancólica de la mayoría de las (o de los) canzonetistas de la época (Milva, Mina, Gigliola Cinquetti, Domenico Modugno, Umberto Tozzi, Tony Dallara y Nicola Di Bari). Reproduzco la primera estrofa por si ayudo a recordarla: “¿Por qué?, ¿por qué? / los domingos por el fútbol me abandonas / No te importa que me quede en casa sola / No te importa / ¿Por qué?, ¿por qué? / no me llevas al partido una vez”.

Buscando una explicación convincente, la mujer empieza a pensar que su marido aprovecha el tiempo que supuestamente dura el partido para verse con otra. En aquellos años, inicio de los sesenta, que es cuando Rita Pavone pone de moda una canción con tanta enjundia, el fútbol era un ámbito de acción exclusivamente masculino, pero ya se intuía que por poco tiempo. Desde que las sufragistas (inglesas, neozelandesas, austríacas, norteamericanas, francesas...) empezaron a sacar la cabeza, para respirar el aire de la calle, la ocupación de los espacios que antes eran de absoluto dominio de los hombres,se desarrolló a velocidad de vértigo. Prácticamente no hay profesión, oficio, deporte, juego o práctica de riesgo que las mujeres no dupliquen. En España,país machista por excelencia, la presencia de mujeres en la redacción de los periódicos era una rareza. Y no hace tantos año había que advertir a los periodistas para que no llevasen abierta la jaula del canario cuando transitaban hacia el baño. De paso por Sevilla, entramos a tomar una cerveza al selecto club de Labradores y Ganaderos (denominación inadecuada ya que debía llamarse de Latifundistas.) La directiva había mantenido un litigio para conservar la buena costumbre de no admitir mujeres en el local social del centro de la ciudad. Lógicamente perdieron el pleito. Algunos socios rebeldes dejaban abierta la puerta del baño de hombres y desde fuera podía verse como refrescaban la entrepierna cabalgando unos bidés enormes los días de mucho calor. Que allí son muchos. Divago sobre este asunto después de comprobar el éxito de la selección femenina de fútbol. Pueden con todo.