La recuperación de As Xubias, eterna olvidada

El privilegiado, por su ubicación y entorno, litoral coruñés de As Xubias destaca como paradigma de los incumplimientos y olvidos políticos. Un paseo marítimo, un tren de cercanías, una regeneración urbanística... Nada ha llegado. Desde que el foco urbanístico se posó en este enclave a principios de la década pasada por el esqueleto de un edificio en construcción que sobrepasaba la rasante de As Xubias, el Ayuntamiento, en diferentes mandatos y con gobiernos de distinto signo, ha impulsado acciones y planes para recuperar esta costa, sin progresar del papel a la acción.

Aquel edificio, cuya parte superior el Ayuntamiento ordenó demoler para conservar las vistas que permitía ocultar con la licencia que había concedido, volvió a descubrir a la ciudad la necesidad de preservar este enclave tradicional. Veinte años después de aquella corrección sobre la marcha, tras varias suspensiones de licencias y con un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) nuevo en 2013, en poco se ha avanzado urbanísticamente en As Xubias.

El último intento municipal lleva en fase de redacción año y medio. El Ayuntamiento presentó su propuesta en marzo de 2022 y ni siquiera ha llegado a pasar por el pleno. El Ejecutivo local, del PSOE, aprobó en Junta de Gobierno Local el proyecto para modificar la normativa urbanística del litoral de la ría de O Burgo entre la playa de Oza y el límite de Culleredo. Sus objetivos eran añadir zonas verdes, crear un paseo marítimo, proteger elementos patrimoniales y reducir a un tercio la edificabilidad permitida en el planeamiento. Entonces y ahora, el Gobierno local necesitaba el apoyo de, al menos, parte de la oposición, y aunque la alcaldesa, Inés Rey, defendió la “voluntad de negociación” para llevarlo a pleno, ese paso todavía no lo ha dado. Su intención era acordar el plan con Marea, que consideraba insuficiente la reducción prevista de edificabilidad y anunciaba alegaciones en el trámite ambiental. Ahora deberá pactarlo con el BNG, o con el PP, si quiere sacarlo adelante.

La actual ordenación en As Xubias, esto es, la que se puede desarrollar en sus 385.000 metros cuadrados, deriva de un cambio en el anterior plan general aprobado en 2008 y que se incorporó al nuevo PGOM, que entró en vigor en 2013. Con esta norma, se pueden levantar un total de 633 viviendas en nueve zonas que ocupan 92.500 metros cuadrados.

Sobre estos números, la modificación que planteaba el actual Gobierno local reducía los metros cuadrados construibles a 32.000, un 67% menos que los autorizados con el planeamiento vigente, con 241 viviendas frente a las 633 previstas ahora, y derribar cuanta construcción ruinosa malviva en pie.

Durante estos veinte años, se han conocido varios intentos de promotores de edificar en un extremo del ámbito, en el solar de los antiguos Astilleros Valiña, junto a la playa de Oza, sin que prosperaran sus proyectos por el rechazo del Ayuntamiento. En la otra punta, junto al puente de A Pasaxe, la Audiencia Nacional, tras quince años de pleitos, acaba de ratificar que las empresas que ocupan ese relleno deben abandonar la zona en aplicación del deslinde marítimo-terrestre. A Congeladora Coruñesa, por ejemplo, el deslinde le obliga a dejar libres 5.690 metros cuadrados de los 16.501 que ocupan sus instalaciones.

Con las máquinas trabajando por fin en el dragado de la ría de O Burgo y saneando sus aguas, no hay excusa para dilatar más la labor en tierra. Cuando hablamos del desarrollo y cuidado de la fachada marítima de A Coruña, no solo nos referimos a la más céntrica, la portuaria, sino también a la más tradicional, la de As Xubias. Merece el mismo tratamiento y preocupación de la administración, y ningún olvido más.