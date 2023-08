Los días de este mes de agosto han ido sucediéndose en el calendario, amigos y amigas, y pronto el mismo quedará sumido en esa nebulosa profunda e inaccesible a la que denominamos genéricamente “pasado”. Al tiempo, en este esquema cíclico que nos sirve para dar un formato periódico a nuestro tiempo lineal, llegarán nuevos retos y nuevos modos. Comenzará un nuevo curso académico y, antes de que nos demos cuenta, habremos añadido otra unidad al número de año, otra convención que nos va bien para orientarnos temporalmente... Ya saben, la vida...

Pero vamos a la tarea, porque de otras convenciones quería hablarles yo hoy, queridos y queridas, mucho más operativas y apegadas a lo cotidiano, en este caso en la carretera. Ya saben que es un tema clásico que, cada poco, asoma por esta columna. Y es que no puede ser de otra manera, porque tales normas —imprescindibles-— están diseñadas para ordenar nuestro proceder cuando conducimos, y el éxito de las mismas está fundamentado en un cumplimiento más o menos universal de todas ellas. Si no es así, es el caos. Y, aunque por suerte un número suficientemente amplio de conductores y conductoras son sensibles a ello y se comportan de forma ejemplar, sobran los casos de salidas de pata de banco verdaderamente graves. Muchas, a pesar de todo, terminan bien. Otras no, y la sociedad sigue empeñándose a llamar a tales eventos “accidentes”. De eso nada. “Accidente” es cuando las cosas discurren de una forma fatal, pero incidental, y se produce un daño. Pero hay actuaciones que, también terminando mal, son directamente la crónica de una muerte anunciada. Porque si uno hace burradas, sólo puede cosechar daño y dolor. No hay más vuelta de hoja.

Pónganse en el contexto de la última que he observado, que me ha dejado estupefacto y que bien puede servir como ejemplo de lo que quiero contarles. ¿Conocen la carretera de Ferrol, la N-651, en la bajada hacia el puente que une Cabanas con Pontedeume, sentido hacia esa última localidad? Si es así, saben que la velocidad en la misma está limitada a 50 km/h, y que existe a cierta altura un semáforo que te permite girar a la derecha hacia Ares y Mugardos. Imagínense ahora que bajas reglamentariamente por allí y te encuentras el semáforo en rojo. Frenas, y eres el tercer o cuarto coche en la cola que espera seguir evolucionando hacia el puente de Cabanas. Un coche eléctrico de relumbrón, de esos que hay poquitos y del que sería relativamente fácil identificar al propietario, se queda detrás orientándose de forma que parece que quiere ir hacia la derecha, con el semáforo ya en ámbar intermitente para él, permitiéndole ejecutar tal maniobra. Uno, empático y queriendo ante todo facilitar la vida a los demás, ajusta en todo lo posible su coche hacia adelante, para permitirle el paso. Y procede... pero no. El interfecto en cuestión hace gala de la maravillosa aceleración de su juguete y, antes de que nadie se percate de sus intenciones, ejecuta la maniobra como si virase hacia la derecha pero continuando recto y adelantando por la derecha a toda la fila de coches que espera al semáforo en verde, que justo acaba de mudar su color. El resultado, la conculcación de tres, cuatro o cinco normas de tráfico, y la más absoluta impunidad. Como casi siempre. El caos y el fracaso como sociedad, a partir de una visión únicamente experiencial del día a día y de un triste “porque yo lo valgo” que nos retrata como grupo humano y que, en particular, hace que tal individuo no contribuya a la mejora colectiva.

Con velocidad inadecuada e injustificable en dicho tramo, pisando todas las líneas continuas habidas y por haber, efectuando maniobras prohibidas y supongo que con algunos otros incumplimientos, esta persona se ha ido de rositas para su casa. Y lo que es peor, dos cosas. La primera, que seguramente haya terminado tal desarrollo profundamente satisfecho, pensando que no es como los demás, los que esperamos pacientemente a que la luz nos diese paso. Y, la segunda y mucho peor, que en esta sociedad en la que vivimos muchos de los que lean esto puedan estar llamándome ahora exagerado o pejiguero o riéndose directamente de mí, sin el menor atisbo de censura a aquel que hace, literalmente, lo que le da la gana. Para mí, este último es el indicador real de que verdaderamente esta es una sociedad descompuesta o, más aún, ni siquiera una sociedad real, sino un mero grupo humano disperso y poco aglutinado, ni consolidado ni empático, y mucho menos responsable ni maduro.

Ya me contarán ustedes... Para mí, más allá de un despiste o de un verdadero accidente incidental, personas poco empáticas e irresponsables realizando auténticas burradas al volante son las que un día nos matarán, a nosotros o a terceros. Y creo que hay que ser contundentes en purgarlas del espacio donde nos la jugamos todas y todos. Sin mirar para otro lado y creando, verdaderamente, una cultura mucho más sólida de responsabilidad colectiva e individual, en ese y en otros muchos ámbitos de nuestro desempeño.