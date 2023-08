El Rey está obligado por la Constitución a consultar a los partidos políticos antes de “proponer” un candidato a la presidencia del Gobierno. Sin embargo, los partidos no están obligados a decirle la verdad al Jefe del Estado sobre sus apoyos. De hecho, cada diputado debe votar según la ley en conciencia, sin atender a disciplinas partidistas. Por tanto, la famosa ronda es valiosa en cuanto sondeo pero solo orientativa, casi tentativa.

El Rey se refugia para elegir a Feijóo en la “costumbre” de proponer al más votado, un dudoso criterio ante la seriedad de la apuesta. A continuación, La Zarzuela se desdice sobre la sagrada “costumbre”, porque admite que la XI Legislatura iniciada en 2016 no se guio por este criterio, para decantarse precisamente por Pedro Sánchez. Dado que Felipe VI había tenido que lidiar hasta ahora con cuatro apretadas investiduras, hasta un 25 por ciento de ellas no obedecieron a la tantas veces mencionada “costumbre”, de modo que no se advierte un obstáculo de entidad mayor para prescindir de nuevo del costumbrismo en esta ocasión.

Por ejemplo, también el candidato a La Moncloa y el presidente del Congreso acostumbran a pertenecer al mismo partido, sin que pueda hablarse de crisis mayúscula ni de escándalo por la disonancia de normalidad democrática entre Francina Armengol y Feijóo. Y aquí se llega al meollo de la cuestión, porque esta “costumbre” ha sido ignorada. Felipe VI se guía por el 23-J como criterio inamovible. Sin embargo, los 350 diputados salidos de las elecciones generales se sometieron menos de una semana atrás a tres votaciones cruciales, en cuanto que definirían la Mesa de la cámara principal. En esa tripleta de elecciones mediante papeleta, con la garantía adicional del voto secreto, los intereses de Sánchez prevalecieron sobre las posiciones de Feijóo por un rotundo y triplicado 178 a 139, además de configurar una mesa de izquierdas difícil de compatibilizar con un Gobierno de PP/Vox. El Rey se ha abstraído de la situación del Congreso para consumar su elección. En contra de la costumbre.