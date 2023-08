El sistema universitario gallego, en su conjunto, merece reconocimiento por su calidad en perspectiva comparada. A lo largo de las últimas décadas, tanto las universidades como la Xunta han realizado esfuerzos bien enfocados para fortalecer la educación superior en la Galicia. Entre otras muchas actuaciones, yo destacaría la apuesta decidida por los grupos de investigación destacados o los centros de investigación singulares; y la decisión de que el sistema de financiación se base de forma creciente en el cumplimiento de objetivos, ya que promueve la eficiencia y la excelencia en todas las áreas universitarias. Estas políticas han puesto a Galicia en el mapa como un referente en cuanto a enfoque estratégico en educación superior.

No obstante, incluso en el marco de estos logros, existen desafíos que deben abordarse con urgencia. En primer lugar, es evidente que existen disparidades notables en la calidad de la investigación y la docencia de personas, grupos, facultades y titulaciones. Por ello es fundamental diseñar estrategias que impulsen la elevación del nivel de aquellos que se encuentran rezagados. Esto incluye la implementación de incentivos que estimulen la mejora continua, pero también penalizaciones que generen la necesaria presión para el cambio.

La ola de jubilaciones que se espera en la próxima década supone otro reto de gran alcance. En no pocos departamentos, alrededor de la mitad de la plantilla se va a jubilar en un corto período de tiempo. Dado que la formación y preparación de docentes e investigadores competentes es un proceso que requiere lustros de maduración, es vital tomar medidas para evitar un vacío de talento. Y, en este sentido, no podemos perder de vista que Galicia no es hoy un destino preferente del talento del resto de España y el Mundo. Por eso, es fundamental apostar por los mejores entre los nuestros, que son los que en unos años querrán vivir y trabajar aquí. Por eso, necesitamos programas de apoyo y vinculación de los jóvenes que partan de un diagnóstico muy preciso de las necesidades que tendremos a 10 años vista, que envíen a la gente fuera a formarse, pero que garanticen la vinculación con el sistema de I+D+i gallego mediante fórmulas diversas. Por eso, es perentorio revisar el actual sistema de becas y contratos predoctorales y evitar las disfuncionalidades que los jóvenes investigadores en formación están denunciando con motivo. Las jubilaciones pueden aprovecharse para reequilibrar plantillas y hacer apuestas diferentes. Pero lo que está ocurriendo con los médicos de familia es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en un escenario de falta de planificación.

El tercer desafío se relaciona con la creciente burocracia que afecta a la labor docente, investigadora y de transferencia. Los requisitos administrativos excesivos no solo consumen tiempo valioso, sino que erosionan la motivación y la energía de los profesionales. Muchos se sienten atrapados en un ciclo de tareas burocráticas que limita su capacidad de contribuir plenamente al avance de la educación y la investigación; y aboca a no pocos a transitar progresivamente a escenarios de menor esfuerzo y dedicación, a renunciar a proyectos ilusionantes ante la perspectiva de tener que afrontar la pesadilla de su gestión diaria. Las soluciones no son fáciles, pero hay que encontrarlas.

Finalmente, la integración entre las universidades y el tejido empresarial e institucional ofrece un margen de mejora significativo. Es imperativo que las empresas, la Xunta, el Parlamento y otros agentes sociales reconozcan a la universidad como un socio valioso en la resolución de sus desafíos en un mundo cambiante y complejo. Esto exige la implementación de protocolos y canales centralizados que faciliten un flujo constante de ideas y colaboraciones más allá de los esfuerzos individuales. La agilidad en las oficinas de transferencia se convierte en esencial para garantizar que los resultados de la investigación se traduzcan efectivamente en innovaciones tangibles y soluciones a los problemas del país.