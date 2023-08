La decepción es tóxica. Sobre todo cuando se produce con personas en las que confiabas sin fisuras. El desengaño es corrosivo, especialmente si las causas afectan las zonas más sensibles de tu ser y de tu estar. Y de la desilusión qué te voy a contar que no sepas. Puro veneno. Que no cunda el pánico: no hay que desanimarse porque hay antídoto para todo eso. Para cosas más dañinas no, pero sí cuando se trata de asuntos internos que se pueden reparar con una contundente inyección de reacciones opuestas.

Es decir. Si alguien te decepciona, en lugar de bajar persianas, cerrar puertas a cal y llanto y ponerte en guardia con una táctica defensiva que siempre acaba en un callejón sin salida, lo mejor es dar la espalda a lo peor y no cerrarte en venda con los demás, sean recién llegados a muestras vidas o viejos conocidos. Con ciertas precauciones, claro, el buenismo solo funciona a tope en ¡Qué bello es vivir! Los desengaños no hay que tomárselos a la tremenda. Son muy útiles para quitarse de encima muchas ingenuidades que acaban siendo un lastre si te nublan el entendimiento. Es el mejor camino para evacuar sueños equivocados o descartar proyectos inviables que solo sirven para gastar energías no renovables. A un desengaño hay que hincarle el diente y vampirizarlo: tiene información útil sobre el mundo y, lo que es más importante, sobre nosotros. Apunta, interioriza, reflexiona, y olvida. Y la desilusión. Puede ser tu mejor aliada si sabes administrarla. Quizá sea una tapadera de decisiones fallidas o de desencuentros con lo que queríamos ser sin admitir que era un espejismo. O quizá proceda de perturbaciones vitales cuya función esencial es abrirnos los ojos antes de que sea demasiado tarde para buscar vías alternativas.