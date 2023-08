Cierta desorientación ética

El PP ha iniciado un periodo febril de 35 días en el que necesita obtener el respaldo de cuatro diputados para conseguir la investidura de Feijóo. Algo aparentemente imposible, a menos que se cometa una aberración ideológica, moral o política.

En el inicio de esta búsqueda, González Pons nos ha explicado que “Junts es un grupo parlamentario que, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”. Así se escribe la historia: hasta hace poco, las relaciones del PSOE con el nacionalismo catalán eran un contradiós cometido por felones autoritarios y por traidores a la patria.

Borja Sémper, el otro moderado oficial del PP, rescatado para contrarrestar mediáticamente otros dislates, no ha sido capaz de explicar, ni mucho menos de justificar, la llamada clarísima a los disidentes internos del PSOE para que frustren la pretensión de Sánchez de consumar un proyecto Frankestein y se sumen a la apacible armonía de un gobierno del PP aliado con Vox.

Nuestra democracia española actual no es un dechado de virtudes pero, aunque nos produzcan sarpullido algunas actitudes habituales, hay que reconocer que no desentonamos de los promedios comunitarios. Por eso, mantenemos ciertos límites que resulta pecaminoso —con respecto a los códigos de la moral laica— traspasar, y cierto recato frente a fórmulas antiestéticas que nadie quiere transgredir para evitaruna gran repulsa.

En este sentido, la democracia se desvanece si no respeta escrupulosamente el principio de representación. En un sistema parlamentario, los ciudadanos no votan en la asamblea sino que designan a representantes de confianza para que sean ellos quienes asuman su representación, y, a través de ellos, en la formación y el control del gobierno. Si se cree en este planteamiento, constituye una ruindad el intento de que estos representantes traicionen el mandato recibido del pueblo y sirvan a unas ideas y a unos intereses distintos de los que mandataron sus electores. En definitiva, hacer apología del transfuguismo, de la traición al mandato recibido, es grave corrupción del sistema. Aquí el PP ya lo intentó una vez con éxito, pero no parece que finalmente aquella marrullería le produjese rentas muy valiosas.

Pero lo que define realmente la desorientación ética del PP en esta etapa es su relación con Vox, partido con el que ha establecido formalmente relaciones de “normalidad democrática”, en respuesta al ultimátum planteado por Abascal: Feijóo no tendría el apoyo de Vox si no cesase en sus escarceos condescendientes con la idea del cordón sanitario, que mantienen todas las fuerzas democráticas de este país. Pues bien: finalmente, el modelo de cooperación que ya han ensayado en varias comunidades autónomas y en cientos de localidades se extenderá al Estado cuando sea posible. El PP naturaliza a Vox, lo convalida en el sistema constitucional.

Esta decisión es gravísima, entre otras razones porque choca frontalmente con la posición de los dos países vertebrales de la Unión Europea, Alemania y Francia, y nos sitúa en posiciones humillantemente periféricas. En su día, Angela Merkel rechazó por tres veces cualquier pacto con AfD, la extrema derecha germana, amiga y cómplice de Vox, y prefirió una gran coalición. Y en Francia, la extrema derecha permanece aislada desde su nacimiento el siglo pasado, anatematizada por todo el arco político.

Lo que parece suceder en España es que los cuadros dirigentes del PP se sienten en realidad más cómodos en compañía de Vox, que postula criterios reaccionarios, que de los promotores de la modernidad. En la práctica, hemos visto como en la última legislatura el PSOE se entendía a la perfección con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, del centro derecha europeo en que también milita el PP, mientras la alemana era objeto de continuas críticas de los populares.

Como ocurrió en 1993, el PP lo tenía ahora todo a favor para conseguir la alternancia, pero la ciudadanía ha creído que los populares no son confiables por su ambigüedad frente a Vox, por su oportunismo ideológico, por su falta de consistencia ética. Deberían meditarlo quienes están a su frente porque la buena salud de los partidos es patrimonio de todos.