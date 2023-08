¡Muy buenos días! ¿Qué tal están ustedes, ya en las postrimerías de este mes de agosto? ¡Menudo cambio que ha pegado el panorama en estos últimos días! Y es que se nota ya la vuelta a una situación más cotidiana, con muchas menos personas de vacaciones y habiéndose producido el desplazamiento de vuelta a las grandes ciudades de muchas de las familias que han pasado este mes en nuestras playas, villas y costas... Sí, agosto está ya en modo de cierre, y aunque persistirá durante un tiempo el turismo y la afluencia más o menos habitual a las playas, que luego quedarán sólo para mí y otros pocos habituales de los arenales en invierno, lo más gordo de este verano ya es parte del pasado... Ahora llega septiembre, mes fantástico para viajar con mucha más tranquilidad y sosiego. Y les cuento esto hoy, después de ayer casi empezar el día saludando a unos peregrinos en alguna parte del camino inglés, que nos preguntaban algunos datos de la ruta mientras estirábamos tras unos kilómetros de carrera. No cabe duda de que tanto esa ruta como muchas otras son elementos de intercambio cultural y motor de ilusionantes días de solaz, aunque a veces alguna esté un tanto masificada.

Lo que hoy quiero compartir con ustedes tiene que ver también con el veraneo. Y es que hace unos días volví a O Carballiño, localidad que frecuenté durante bastantes años con mi familia, precisamente en julio o en agosto. Había ido más veces desde entonces, pero es bien verdad que en esta ocasión hubo tiempo para meterme un poco más en harina, volviendo a visitar lugares emblemáticos como el cercano e impresionante Mosteiro de Oseira, o discurrir por las carreteras empinadas de Albarellos y Cabanelas, en las que hace cuarenta años se nos quedaban en la cuneta humeantes buena parte de los coches de la época que en tales aventuras nos transportaban... ¡Tiempos...!

La cuestión es que, paseando por el fantástico Parque Municipal de O Carballiño —único por su belleza y dimensiones—, reflexionaba yo sobre esas vacaciones que nos daban nuestros padres, y casi me emocionaba al recordarlo. Eran otros tiempos, sí, y una sociedad bien diferente, en la que aunque sólo trabajase uno en casa siempre daba para un mes en la playa o en la montaña, en tiempos de disfrute de gigantescos partidos de fútbol de montones de chavales de muy diferentes zonas del país, o de tertulias improvisadas o pandillas de verano. Les hablo de hace cuarenta o cuarenta y cinco años, o incluso más, y en nuestro caso los escenarios fueron primero esos de O Carballiño, un lugar mágico para mí, o después la fantástica Praia do Lago, entre Muxía y Camariñas, bien cuidados por Peregrina y Andrés, cuyo legado sigue hoy en marcha, y en donde hace poco hemos estado de nuevo.

De todo ello me acordaba en ese improvisado paseo con mi marido caminando por el parque hacia los preciosos “muíños do Arenteiro”, que hoy acogen alguna propuesta gastronómica verdaderamente maravillosa. Y, en lo alto, la Residencia de Tiempo Libre del lugar, que algún día era gestionada por el Ministerio correspondiente, en los años de la transición y aún con evidentes tintes del pasado, y que lleva muchos años de la mano de la Xunta de Galicia, y que tantísimos recuerdos me produce, al haber residido allí en algunos de los veranos en la villa de la provincia de Ourense. Recordaba las numerosas actividades de tiempo libre, las tardes de asfixiante calor que inevitablemente terminaban en el río o la estupenda piscina municipal del lugar, los campeonatos de ajedrez, o esos mismos paseos por el Parque Municipal, raciones de pulpo o tablas de jamón y excursiones a lugares insospechados... Y lo hacía a modo de homenaje a nuestros mayores, que hicieron lo posible y lo indecible para que nuestra infancia y juventud fuese bonita e ilusionante, especial y llena de vivencias como las que hoy recuerdo. Y debieron de hacerlo muy bien, por cierto, porque todos esos pedacitos de vida se me amontonan en el pensamiento cuando, tantos años después, regreso a los lugares donde un día fueron realidad. ¡Gracias!

Y era en aquella residencia, caleidoscopio de fusión de una sociedad bien diferente a la de ahora, con sus defectos y virtudes, donde en cada comida sonaba impertérrito aquel mismo mantra: “Señores residentes, pueden pasar al comedor”. Para, sólo al cabo de unos minutos de refacción, continuar con un indefectible “Doña Carmen Estraviz, le llaman por teléfono”, ante la algarabía general y la carrerita de la sonriente aludida —siempre la misma— hacia al teléfono público sito en la recepción del edificio, en un momento en el que los actuales dispositivos portátiles personales de comunicación eran, directamente, ciencia ficción.. Si usted ha estado allí, como yo, en aquellos años, estoy seguro de que habrá esbozado una sonrisa al leer este retazo del pasado... O que, si su referente espacial es otro, también habrá recordado en este momento aquel verano maravilloso...

¡Nos vemos en septiembre!