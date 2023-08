Non fai falta recorrer aos grandes clásicos, Foucault, Orwel ou Kemplerer, para decatármonos que as linguas, todas as linguas, como vehículos de comunicación, sempre foron, desde tempos inmemoriais, obxectivo primordial da política. Está tan asumida esta idea que non nos sorprendeu a disparatada noticia recollida polos xornais do pasado sábado, día 26 de agosto, de que o conselleiro de Educación da Comunidade de Valencia (PP) avala e xustifica as faltas de ortografía do departamento de Agricultura do seu propio goberno(Vox). O que demostra, unha vez máis, que a ortografía é unha arma política ao servizo do poder tal como demostrou hai moitos anos o escritor e crítico Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), que desafiou a un periodista e como retador correspondeulle elixir arma. Contan as crónicas que lle comunicou persoalmente ao xornalista desafiado a arma elixida con estas palabras: “Elixo a ortografía. Estás morto”. Neste caso concreto de Valencia ao validar que Agricultura “tenga libertad para poder elegir sus normas” non está optando pola acracia lingüística, o que realmente persigue é matar o catalanismo político e cultural.

Para entender esta “tendencia asasina” da política valenciana temos que remontarnos a tempos de maiorías absolutas do PP cando a guerra da lingua era arma constante de axitación política e viveiro de votos alentada pola Real Acadèmia de Cultura Valenciana, institución que sempre tivo como bandeira o anticatalanismo. Pero cando o goberno de Madrid, do PP, necesitaba, poucos anos despois, os votos cataláns para controlar o poder central, Jordi Pujol no denominado pacto de Reus, obrigou a Zaplana a constituír a Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) (non a Acadèmia de la Llengua Valenciana). O expresidente catalán impuxo que a maioría dos membros da AVL fosen unionistas e catalanistas. Os poucos “valencianistas” nomeados co permido de Jordi Pujol eran nonaxenarios e faleceron moi pouco despois sen tomar iniciativas disgregadoras. Pero onde queda plasmada a humillación e sometemento político do PP de Zaplana aos desexos de Pujol é que a AVL é a única institución desta natureza elevada a rango político ao figurar no Estatuto de Autonomía da Comunidade de Valencia con capacidade normativa pero coa obriga de consultala co Institut d´Estudis Catalans (IEC).

No haber da AVL, ao longo dos seus 22 anos de vida, figuran, en efecto, un acordo sensato e científico de unificación ortográfica do catalán asinado co Institut d´Estudis Catalans (IEC), a publicación dunha gramática básica e dun Diccionari normatiu valencià (2014) que xenerou unha gran polémica ao admitir a unidade lingüística do catalán con esta rocambolesca definición de “valenciano”: “lengua románica hablada a la Comunidad Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de la Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán”. A insólita fórmula non pode evitar, tal como recollen todos os manuais minimamente rigorosos, que o mallorquí, o menorquí, o eivissenc e o formenterer son variedades dialectais do catalán. E o valencià, llengua diferent para moitos valeciano-parlantes, non deixa de ser unha das variedades estandarizadas da lingua catalá.

Con estes antecedentes sorprendeunos a noticia recollida pola prensa de 1 de xuño de 2023 da recepción que a Real Academia Galega (RAG) dispensou á AVL co obxectivo de profundizar a “colaboración institucional”. Que non deixa de ser unha maneira de meterse, innecesariamente, no nespreiro das liortas alleas sen consultar co plenario, como adoita facer o presidente da RAG esquecendo as súas peticións pretéritas neste senso. Neste novo, chamémoslle eufemisticamente, lapsus linguae pensamos que o afán de saír na foto, do que tanto gustamos certas persoas, non compensa a exposición ás picaduras das nespras ortográficas das linguas veciñas.