*Este artículo sustituye al anterior con el mismo título publicado el 30 de agosto por error

En el curso de un año hemos asistido a dos casos de sustitución fulminante (también podríamos llamarlo descabalgamiento) de dos altos cargos en el deporte y en la política. El más lejano en el tiempo fue el de Pablo Casado, secretario General del PP, y el más reciente, casi acabado de salir del horno, el de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Una entidad privada de las llamadas de" interés público” que mueven pasiones y dinero y gozan de la tutela del Estado ( la ONCE, por ejemplo, sería una de esas). La caída en desgracia de Casado no era esperada excepto por los conspiradores. Suele ocurrir. Nadie podría imaginar que un hombre joven, el más joven de cuantos habían llegado a ocupar ese cargo, no tuviese la agilidad mental necesaria para evitar que no le comiesen la tostada en 24 horas Y el primero, desde la derecha política, que expresó en el Congreso su rotunda negativa a colaborar con VOX. Nadie podría imaginarlo -insisto- a no ser que se hubiera tomado la molestia de buscar indicios de inminente subversión en los mensajes de las emisoras más reaccionarias y de sus excitadísimos locutores estrella. O en los discursos ultramadrileños y ultramontanos de Isabel Díaz Ayuso en procura de más libertad individual frente al Estado filocomunista ( ¿?)..De como se concrete en la práctica, la propuesta de la “neumática” ( así la describiría Aldous Huxlei) presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, depende en buena parte la felicidad de millones de consumidores. El golpe de estado contra el joven y fugaz líder del partido que fundó el exministro franquista Manuel Fraga, fue un espectáculo muy desagradable. Nunca es grato participar en el apuñalamiento de una persona con la que tuvimos trato de amistad o de oficio, o de cofradía. Y en el caso de Luis Rubiales no se nos ahorraron detalles escabrosos, insultos, amenazas, gesticulaciones obscenas y cualesquiera otras ocurrencias que pudieran envilecer, aun más, el contencioso. El suceso tuvo un desarrollo progresivamente idiota. La Selección. Nacional de fútbol femenino, se había clasificado brillantemente (nadie lo esperaba) para disputar la final del Campeonato del Mundo de fútbol femenino contra el potente equipo de Inglaterra ,“La Perfida Albion” como le llamaba el periodismo deportivo antediliuviano, Nuestras jugadoras hicieron un partido soberbio y acabaron ganando por 1-0. A partir de ese momento, aquello fue la locura. Las futbolistas españolas saltaban, gritaban, se desmayaban, abrazaban, besaban ,cantaban, y, algunas, miraban al cielo por si desde la altura pudiera derramarse todavía algo más de felicidad, lo cual parecía imposible.

BESOS Y EMOCIONES

Y lo mismo, o muy parecido, ocurría con las autoridades presentes en la tribuna, entre ellas la Reina Leticia y la Infanta Sofia, que habían hecho un largo viaje a las Antípodas para animarlas. En ese desbordamiento emocional, zascandileaba Luis Rubiales agradeciendo las felicitaciones por el éxito alcanzado cuando se produjo la escena del ósculo famoso. Australia dista miles de kilómetros de Madrid ( 20 horas de avión más o menos) pero nos da la perspectiva necesaria para formarnos una idea aproximada de lo ocurrido. Sobre todo a partir de la difusión de dos vídeos. En uno de ellos puede verse a Rubiales besando en la boca a la futbolista Jenni Hermoso como si él fuera una más de las jugadoras. En otro a la Reina Letizia y a la Infanta Sofia paralizadas por la sorpresa de la cercanía vociferante y besucona del presidente de la FEF que insistía en sacarse una foto con ellas. (o así lo parecía).Y como remate al mismo sujeto echando las manos a sus partes pudendas, un arrebato que el tradujo libremente por la expresión “¡Ole tus cojones!” dirigida al entrenador de la selección femenina (por cierto no fue muy diligente en la protección el equipo de seguridad pactado con la policía australiana). La calentura siguió durante el paseo triunfal en autobús descubierto por las calles de Madrid y con la visita a La Moncloa para comprobar si el pérfido Pedro Sánchez aprovechaba la ocasión par a colgarse una nueva medalla.. Si la cosa hubiera parado ahí, el desahogo verbenero en homenaje a nuestras féminas iría poco a poco diluyéndose entre reconocimientos y halagos porque efectivamente el mérito de nuestras atletas nadie lo discute.

EL DIABLO ENCIZAÑA

Pero el Diablo, que nunca cierra del todo el ojo de la maldad , vio la oportunidad de encizañar,la situación y a fe que lo hizo bien . El mismo grupo que ostenta la propiedad de la cadena de radio con más audiencia y del periódico de más difusión y prestigio (yo lo consulto a diario), mantenía una tensa competencia con la Federación Española de Fútbol, una institución público-privada necesitada de un baño de progresismo (abundante, eso sí, en espuma de jabón y mirando por detrás de las orejas que es donde no solemos mirar). La democratización del fútbol es una utopía pendiente desde los tiempos del añorado Juan Cueto Alas El caso es que desplazaron al teatro de operaciones a un comando muy experimentado que empezó a filtrar versiones desfavorables para Rubiales, declaraciones de algunas jugadoras con el mismo propósito, y excitación de organismos públicos por medio de denuncias aparatosas De esas que hacen mucho ruido en su presentación y pasan de puntillas en las sentencias. Tal fue la avalancha de esa clase de material que, desde círculos generalmente bien informados, se dio por seguro que Rubiales dimitiría acosado por un clima mediático y social irrespirable. La persecución del presidente de la Federación Española de Futbol superó todas las recomendaciones de templanza. Muy al contrario, pareció la salida de una partida de caza del zorro, con la jauría de perros dispuesto a buscar el rastro de su presa. Las críticas y los insultos resultaron de una ferocidad inaudita. Un miembro de la aristocrática Casa de Alba lo describió como un hombre enloquecido, malvado y peligroso. Y un vendedor de exclusivas que nunca se cumplen, farfulló una noticia dando por seguro que a Rubiales le quedaban unas pocas horas para disfrutar de su envidiable salario. "Tenedlo por seguro", afirmó dándose importancia.

PD - Supongo que con la intención de aquietar las aguas, la FIFA, máxima instancia de la organización que integra a entidades futbolísticas en todo el mundo, ha suspendido provisionalmente durante 90 días a Rubiales, dando por sentado que ella es la competente para juzgarlo. Las iniciativas para luchar contra la corrupción en el futbol tienen una larga historia, aunque nadie parece haber encontrado la fórmula que nos garantice su limpieza. Es como si quisiéramos suprimir los golpes en los combates de boxeo.