Salva Sevilla y los golpes en el pecho

Un futbolista que derrocha jerarquía en el Alavés que asciende a Primera con 39 años y 40 partidos a sus espaldas será competitivo hasta que agote el contador del DNI. Es genético, es mental. “No hay que dudar de Salva”, decía hace unos días Fernando Soriano. Nadie lo hace. De hecho, el deportivismo puede dormir hoy más tranquilo que ayer con él en su bando. Es de esos futbolistas que conviene tener en la trinchera propia. La cuita, que cada vez será menos, era si ese pasado reciente, aquel incidente en Mallorca, le inhabilitaba para vestirse de blanquiazul.

Salva Sevilla pisó la sala de prensa de Abegondo con la respuesta preparada. Versionó a Sergio Ramos y pidió perdón. Sin tapujos, sin excusas. Fue la mejor demostración de que había que sanear la herida antes de que cure. Si no hubiese algo por lo que disculparse o algo que prevenir, no hubiese emprendido el camino de la contrición. Era una evidencia que había empezado con hándicap su etapa en A Coruña. El primer paso era golpearse en el pecho. Su fútbol acabará aliviando el resto, borrando cualquier afrenta del pasado. La luna de miel que empieza y en la que desea instalarse el deportivismo tras la goleada en Lugo, lo hace todo mucho más sencillo. Si es capaz de ir camino de los 27.000 socios y de olvidar lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos años en su club y con su equipo, ¿cómo no va a tener amnesia selectiva con un roce en una zona mixta de un partido de hace cuatro años?

Es probable que aquel incidente fuese el motor que llevase al Mallorca a remontar y a Primera. No hay nada más inflamable que el orgullo herido de un futbolista que tiene potencial. Salva y aquel equipo lo tenían y les pasaron por encima al Dépor por mucho que a cualquier aficionado le siga golpeando la imagen mental del cabezazo de Pablo Marí. La duda es si el fragor de la batalla justifica los modos de Salva Sevilla entonces. Habrá algún deportivista al que le parezca una nimiedad, otros siempre requerirán un saber estar y unos valores a quien se pone el escudo de su equipo. Eso sí, no se parece al caso de Marchena, un competidor nato, al que antes de pisar Riazor de blanquiazul no se le recuerda una mala palabra sobre el Dépor. Lo mejor para Salva es que está a tiempo de reescribir su propia historia en A Coruña, para disfrute de la grada.