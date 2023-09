O pasado sábado, día 2 de setembro, foron chegando polo Sar arriba trinta e tres dornas que abarloaron moi preto da ponte de Santiago ocupando en dúas ringleiras todo o largo do río. Saíran desde a Illa e outros portos da Ría para xuntárense en Vilarelle e remontar a remo o último treito porque o ris de vento que sopraba non era dabondo para navegar a vela. O acto non foi un evento calquera, constituíu unha lúcida relectura dos versos de Rosalía ( “¡Que inchadiña branca vela/ antre os millos corre soa,/ misteriosa pura estrela!/ Dille o vento en torno dela: Palomiña, ¡voa!, ¡voa!”) que xustifica plenamente que se lle chame X edición, así numerada, de “Inchadiña branca vela”, verso inicial dunha estrofa de Cantares Gallegos onde se describe o paso das embarcación de vela río arriba, escena frecuente ata finais do século XIX.

Chamámoslle “relectura” porque o acto acadou a máxima emoción cando todas as lanchiñas amadriñadas pola poderosa fasquía do Piueiro, o galeón rosaliano da Guarda, despregaron todo o trapo para recibir os aprausos emocionados do público abeirado no Espolón. En definitiva, unha “écfrase”, figura clásica que na antigüidade era definida como “descrición estendida, detallada, vívida, que permitía materializar visualmente a realidade representada no discurso, no poema neste caso. Pero o carácter literario e lector do acto do sábado queda corroborado pola singradura que emprenden as dornas desde os seus portos de orixe ata Padrón, unha viaxe, que tamén é peregrinación e romaría. A viaxe, lembremos, está na orixe da literatura, chámese Iliada, Odisea, Divina Comedia ou O Divino Sainete. Porén, a singularidade desta nosa viaxe, que non figura nos derroteiros en uso, está en que o rumbo é marcado por un texto literario obra dunha muller que se anticipou, como guía de navegantes, a Xohana Torres (“Eu tamén navegar”).

Vaise poboando así a nosa cultura de referencias e marcas para navegar pola historia e pola vida esquivando riscos e pedras que non velan.

Pero o que é máis importante é a contribución e fomento dunha comunidade de interpretación. Fronte dos que avogan pola reedición de interpretacións pretéritas e inamovibles está o exemplo dos que apostan polo sentido, independencia e interpretación dos lectores que realizan sempre lecturas diferentes. As súas respostas adoitan ser radicais: non existen os textos como unidade fixa e estable. Aínda concordando nun concepto de texto construído polos lectores, non é nos textos onde teriamos que buscar o significado senón na lectura: a lectura é o significado.

Quen nos diría que o concepto de “comunidade interpretativa”, acuñado por Stanley Fish na década dos oitenta do pasado século, desde a crítica literaria no mundo académico, difundido actualmente ao campo xurídico, iba ter nun acto desenvolvido entre mariñeiros e xente de boa vontade, a súa mellor defensa.

Beizóns para os organizadores, A. C. Dorna Illa de Arousa e Casa de Rosalía, e para os colaboradores, concellos de Padrón, Valga, Catoira e Dodro, que conforman unha comunidade pioneira na exploración de novas terras e lecturas. E alentamos a Anxo Angueira, que como editor de Rosalía nos ofrece sempre unha posibilidade de diálogo e de reflexión, para que continúe reeditando e facendo navegable este fermoso poema da “Inchadiña branca vela”.