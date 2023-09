¡Buenos días, amigos y amigas! ¿Qué tal les va? ¿Qué tal les trata septiembre, que ya ven que va viento en popa a toda vela, volando más que navegando, como aquel velero bergantín al que cantó el poeta? Por mi parte, abandonando el acercamiento a Espronceda y metiéndome en una lírica más propia de los registros de “Celtas Cortos”, les contaré que yo sigo con mis canciones, quizá mientras constato aquellos cambios a los que aludía el cantante cuando rememoraba lo acontecido un 20 de abril en la Cabaña del Turmo, con una letra no exenta de cierta melancolía... Ahí vamos...

Y ya saben que esas canciones, que en mi caso lo son sólo metafóricamente hablando para suerte de ustedes, en realidad se concretan en aquellos temas que me levantan pasiones, y en los que trato de aportar algún granito de arena de vez en cuando. Uno de ellos, siempre presente a lo largo de mi vida aunque con muy diferentes formatos y planteamientos, es el de la educación. Un ámbito en el que seguimos, aunque a veces no sé si en el entorno y formato adecuado, por la rigidez del ámbito formal, con un corsé que limita muchas otras posibilidades.

El caso que escribo estas líneas, como he hecho ya otras veces en situaciones parecidas, contándoles hoy que vuelvo a hacer la maleta de lo conceptual —también virtual— y que ahora me asomo al mundo desde un centro de esos de siempre, al que sólo nombrar me hace temblar de emoción. Porque ya hemos aquí hablado algunas veces en más de veinte años de que si ha habido una mujer preclara en el papel de la educación para la formación de las personas, esa ha sido precisamente Concepción Arenal. Y, ya ven, por la permanente carambola del destino, por las veleidades del mismo y por muchos otros ingredientes que han estado presentes estos últimos años, esta será la atalaya que me han dejado tomar prestada durante un año para intentar contribuir a la aportación colectiva de ilusión por el conocimiento, ingrediente que creo cada vez menos presente en esta sociedad actual que venera a la inteligencia artificial y que casi tiende a abominar muchas veces de la propia de las personas. Sí, será en el IES Concepción Arenal, de Ferrol, al que mudo mis bártulos tratando de comprender más que de adoctrinar, pero intentando que los más jóvenes se internen en la propuesta de conocer, más que en esa moda tan actual de que te den todo ya contado... A ver qué pasa.

Será un suma y sigue a muchas otras epopeyas, esos otros hitos de los que nunca me desprendo del todo, ni mucho menos, a través de alumnado ilusionado y profesorado amigo. Otros cursos académicos en lugares como la villa marinera de Cariño, en el querido Agra do Orzán coruñés, en el “feiticeiro” y generoso lugar de Atios (Valdoviño) o, de una forma más breve, en localizaciones tan dispares como A Pontenova o Santiago, Cacheiras o Ames, Cedeira y otros. Un pequeño conjunto de experiencias que, en algún lugar de mi imaginación, se funden con los paisajes de Tanzania o Etiopía, de Guatemala o de Bolivia y otros países donde la educación no es algo costumbrista y que forma parte del paisaje, a veces de forma un tanto anodina en el imaginario colectivo, sino algo fuertemente deseado y querido, ansiado y por lo que muchos darían todo lo que no tienen, convencidos de la versión más literal de que educarte te hace libre. Algo que aquí me cuesta explicar en el aula, ante la mirada incrédula de muchos alumnos y alumnas que no me acaban de pillar el sentido a la frase. No les culpo, porque ellos sólo son el reflejo del conjunto de la sociedad. De una especie, la humana, que no sé si terminará extinguiéndose por haberse especializado, sobre todo, en mirar para otro lado cuando pintan bastos, ante las cuestiones importantes, inaplazables e imprescindibles.

En fin... Nuevo rumbo, espero que sin abandonar proyectos en otras localizaciones, ya en el ámbito de lo que se podría llamar voluntariado. Y un recuerdo imborrable de experiencias que no son pasadas, sino emotivo presente, que no sé si le han servido al alumnado para algo, pero que a mí me ilusionan, motivan y retroalimentan cada día, lo cual celebro y agradezco. Quiero compartir con ustedes tales sentimientos en nuestro encuentro de dos veces cada semana, porque soy de los que consideran que el ámbito educativo es el que más capacidad tiene de modelar nuestro mundo, a través de la suma de la acción individual de las personas. Y, como les digo muchas veces y asevera Duncan Green, creo que esa es la clave del éxito en todo aquello que nos propongamos: la existencia de pocas personas motivadas, fuertemente concienciadas y bien organizadas en torno a ideas creíbles, sostenibles, conceptualmente sólidas y buenas.

Intentar contribuir a educar en un centro dedicado a la brillante Concepción Arenal, pionera del feminismo en España y adalid de muchas causas sociales, es toda una responsabilidad. Y para mí cierra un círculo al haber pertenecido ella a la Sociedad de Vicente de Paúl, cuya vida y lógica social pude conocer desde hace muchos años de la mano de personas queridas y cercanas. Son los regalos que te da la vida, pequeños retazos y pequeñas ilusiones, mucho más que un trabajo en la sencillez de nuestro desempeño...