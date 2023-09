Ahora aprendo que las antiguas “gotas frías” ahora son una DANA, acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, y sabía a lo que nos exponíamos, pero el viaje en coche programado para el sábado 2 desde A Coruña a Barcelona ya no tenía vuelta de hoja. Así que, con celeridad, y buen ánimo también, Marius y un servidor salimos a las 08.45 h de la ciudad herculina con los limpiaparabrisas del Ford Focus accionados porque nos chispeó ya al principio del recorrido y en algunos otros momentos de forma mansa alternando con ratos de serenidad. Pero hacia las 17 h de la tarde, entre Tudela y Zaragoza, cuando con relámpagos y sumergidos en un anticipado ocaso, entre cortinas de agua que caían de un cielo apelmazado y plomizo, nos dimos cuenta de estar soportando la anunciada DANA que nos obligó a accionar todas las luces, a disminuir considerablemente la velocidad, a dominar los bamboleos del aquaplaning, a pedir ayuda y protección a los ángeles custodios, a tratar de no cegar a los otros vehículos cuando los adelantábamos, y dudando si no sería mejor parar, pero no veíamos sitio adecuado para estacionar el auto sin correr el riesgo de ser embestidos por otros coches. Así hasta las cercanías de Zaragoza, en que la DANA, gracias a Dios, se convirtió en mansa lluvia. Una experiencia más de media hora, quizás arriesgada, pero que afortunadamente podemos contar.