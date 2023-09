No, queridos lectores y lectoras. No me he pasado a la crítica literaria, y lo digo porque el título de la columna de hoy bien pudiera evocar, interrogación aparte, aquella deliciosa y cómica obra de Gonzalo Torrente Ballester publicada en 1989: O, si me apuran, incluso la divertida adaptación de la misma para el cine, El rey pasmado, dirigida por Imanol Uribe en 1991, donde Gabino Diego se ponía en la piel de Felipe IV de España. Desgraciadamente, el hecho del que hoy les hablo es bastante más luctuoso y falto de gracia, y tiene que ver con otro significado o al menos otro sesgo del pasmo. No el que se obtiene a partir del embeleso del monarca de la novela a partir de sucesos acaecidos en la misma y que no les voy a desvelar, por si alguien todavía no se ha puesto con el libro. No, aquí no pienso en ese pasmo que, según la Real Academia Española, consiste en una “admiración y asombro extremados, que dejan como en suspenso la razón y el discurso”. En este caso me refiero directamente a la ausencia de tal tipo de discurso, al pasmo de “pasmar”, que la misma institución define como “enfriar mucho o bruscamente” o, en su tercera acepción, “ocasionar o causar suspensión o pérdida de los sentidos y del movimiento”. Porque todo eso fue, queridos y queridas, lo que desde mi humilde juicio le ha pasado al monarca. ¿A cuál? Pues, obviamente, a Mohamed VI. Un rey con funciones ejecutivas, para más inri, que no está y al que no se le espera. Y que, cuando unas cuantas centenas de sus conciudadanos —y van más de dos mil— sucumbían a partir de un severo temblor de tierra estaba, de nuevo, por ahí...

Miren, ha llovido mucho desde que el Congo Belga —hoy República Democrática del Congo— era parte del patrimonio personal del Rey Leopoldo II de Bélgica. No una colonia del país, entendámonos, sino una propiedad privada. Aquellas formas de nacer de unas pocas personas, propietarias de tierras y de hombres y con derecho de pernada, han pasado a la historia. Y, sin embargo, siguen existiendo pequeños reductos en los que alguien, por el hecho de pertenecer a una familia concreta, ostenta el poder. Y que, en el caso de Marruecos, dirige con funciones ejecutivas el país, sin libertad de prensa y con otros planteamientos digamos que poco compatibles con la democracia. Es algo que se puede constatar cada día a poco que uno sea despierto, pero que adquiere especial relevancia en los momentos más delicados, como el que ahora vive nuestro vecino del sur. Porque que tu rey se pase la mayor parte del año en sus mansiones de París o de Gabón, viviendo la vida loca mientras el pueblo sufre y vive en la miseria, ha de llamarnos un poco la atención en pleno siglo XXI. ¿Para qué quieres tal rey? Pero no seamos hipócritas. La monarquía marroquí pervive porque a Occidente le interesa, y a España en primer lugar. Y es que si la democracia se abre paso en Marruecos, las cosas podrían ser muy diferentes. Por eso el Rey Mohamed y antes su padre eran el bastión de Occidente para frenar algunas cosas. Para empezar, al islamismo más radical. O a los ríos de personas que sueñan cada día con abandonar sus depauperados países, y que en muchos casos lo intentan y hasta lo consiguen. Marruecos hace de tapón en la región, de una forma análoga a Etiopía. Son países donde interesa mirar para otro lado desde la biempensante Europa, no vaya a ser que las cosas cambien. Y es que, fíjense, si una verdadera democracia floreciese en Marruecos, probablemente ganarían los islamistas. Y, de hecho, hay antecedentes que ameritan tal aseveración. Así las cosas, Mohamed VI es el peón que Occidente necesita para imponer mano dura y mantener un statu quo que a veces amenaza con reventar. No cabe duda de que la rabia generada por la inacción y por la ausencia del Monarca en las primeras horas cruciales tras el terremoto así como su posterior frialdad o el rechazo de buena parte de la ayuda internacional podrían llegar a ser un catalizador que lleve, algún día, a otro paradigma en el país. Hay una diferencia entre el actual monarca y su padre, Hassan II. Y es que este último, con el mismo rol de control en la región que hoy ejerce su hijo, estaba presente y era parte del país. Desarrollaba sus funciones, por supuesto de forma poco democrática y condenando a esa sociedad a la corrupción y a la miseria. Pero estaba allí. No se dedicaba, aún por encima, a vivir il dolce far niente siendo uno de los hombres más ricos de África y limitándose a hacer que hace para cubrir el expediente. ¿No les parece triste? ¿Y, sobre todo, no les parece injusto que la vida de los ciudadanos y ciudadanas de ese país venga lastrada por personas con desorbitadas querencias y estándar de vida tan ajenos a su pueblo? ¿No les hace eso reflexionar, ya en un sentido más general, sobre el papel de las monarquías, aunque sólo sean representativas? ¿Y no sacan alguna enseñanza para su propia vida y entorno? Conocí parte del impresionante y bello Alto Atlas haciendo montaña, muy a principios de los noventa, con los compañeros de la Sociedad de Montaña Ártabros. De aquella la zona era muy pobre, con construcciones muy precarias y vidas difíciles. Viendo alguna de las imágenes del desastre, observo que hay cosas que han cambiado poco desde entonces... O nada... Todavía...