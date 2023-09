La noticia es clara y contundente, queridos y queridas. La Xunta de Galicia declara el estado de emergencia cinegética en buena parte del territorio gallego, en lo tocante al jabalí. Y es que son doscientos cuarenta y ocho los municipios en los que se podrá hacer casi de todo para matar ejemplares de tal especie, cuyo nombre científico es “sus crofa”, mamífero artiodáctilo de la familia de los suidos. Tal situación se extenderá hasta el próximo 25 de febrero del próximo año, y ese cambio permitirá el uso de miras telescópicas, comederos para atraer a los animales o el uso de dispositivos electrónicos para localizarlos. Es... la guerra...

Bien es verdad que el jabalí provoca hoy muchos daños desde diferentes puntos de vista, empezando por el de la agricultura y la ganadería. Son muchos los cultivos que se ven dañados cuando reciben su visita, no sólo por lo que la piara pueda comer, sino por los enormes daños que produce en el conjunto del campo y las plantas, de forma incontestable. Otros ámbitos, como el del tráfico y la seguridad vial, también se ven afectados por la presencia de este mamífero salvaje. No son pocos los accidentes como consecuencia de la irrupción de ejemplares de esa especie en la calzada, a veces con resultados verdaderamente trágicos, y que yo he vivido en primera persona. No voy a discutir, por tanto, la pertinencia o no de la medida urgente decretada a partir de la situación actual, que habrá sido evaluada por los técnicos especialistas en la materia antes de ser elevada al estamento político. Sin embargo, creo que es muy importante analizar la etiología de la cuestión, y también matizar algunos de los extremos sobre los que se plantea, por tercera vez pero ahora extendida a muchos más “concellos”, tal medida.

Y lo hago porque soy de los que están convencidos de que no se puede entender el momento del jabalí en el monte gallego sin hacer una referencia al modelo de explotación de este último. Un sistema depredador, altamente destructivo y falto en sí de cualquier estrategia, que ha venido arrasando el hábitat de la fauna salvaje durante muchas décadas. Y, así las cosas, con tres consecuencias directas para el jabalí. Por una parte, una clara reducción de las zonas seguras para ellos, donde no se produzca interacción con los seres humanos. Por otra, el aislamiento de aquellos terrenos donde todavía pueden vivir, que de esta forma pasan a no estar interconectados unos con otros, impulsando la necesidad de que los animales se desplacen por zonas habitadas. Y, por último, la conversión de buena parte de las zonas de plantación industrial en terreno casi yermo, con unas características incompatibles con la vida natural y con una normal cotidianidad para el jabalí, con monocultivos industriales de árboles muy pegados, sin elementos arbustivos, con modificación o eliminación de cursos de agua y destrucción del hábitat natural previo. Así las cosas, el jabalí tiene poco terreno para vivir, sufre el deterioro progresivo de su hábitat natural y siente mucha mayor presión, con lo que no tiene muchas más posibilidades que terminar moviéndose a zonas habitadas, donde hay carreteras y cultivos, en las que termina siendo un peligro y un problema.

He dicho más veces aquí que entiendo que alguien intente obtener valor de sus tierras a corto o medio plazo, y que no critico a nadie por ello. Pero lo que me cuesta más es que, desde una administración comprometida con la sostenibilidad y la ordenación del territorio, no existan políticas efectivas para tratar de traer a Galicia modelos de silvicultura mucho más a largo plazo, más sostenibles, en la línea de lo que he podido ver muchas veces en otras zonas de España. Un monte más estable y consolidado, con explotación selectiva de la madera, y sin que se produzcan periódicos procesos de tala ge’neral e indiscriminada, con el resultado de enormes calveros, total lixiviación de los terrenos por el agua y pérdida constante de capacidad fértil y menoscabo del hábitat. Eso sí que me parece grave, auspiciado y fomentado por quien gana mucho dinero en ello y con una cierta pasividad desde la antedicha administración pública. Y con la grave derivada de la pérdida de hábitat para la fauna salvaje, que termina poblando nuestras plazas y calles, desubicada y abocada a una muerte anunciada.

También déjenme que ponga en tela de juicio que sean los cazadores a los que se les encomiende la tarea del control cinegético. No me parece ni procedente, ni ético ni conveniente. Y es que cuando una especie se convierte en un problema, han de ser las instancias oficiales las que apliquen criterios rigurosos para establecer las medidas que se consideren oportunas, no quien caza por ocio o por deporte. Estamos hablando de algo serio, que puede redundar incluso en una mayor vulnerabilidad de la denostada especie, que en el fondo se está limitando a intentar alimentarse, reproducirse y cuidar a su prole, lo cual no es nada diferente de aquello a lo que le lleva la Naturaleza. Algo que, con su hábitat comprometido, es harto difícil.

Termino diciendo que no existe un censo real del jabalí en Galicia, lo cual sería el único punto de partida serio para implantar una medida tan extrema como la decretada. No se sabe, en realidad, cuantos jabalíes hay. Existe la percepción de que “hay más que antes” pero... ¿no será que con los recientes vaivenes en la cuestión de la explotación forestal del eucalipto, se han exacerbado plantaciones y talas, y son más los ejemplares afectados de jabalíes, con una mayor movilidad de los mismos? Yo no lo sé, ni nadie. Porque, repito, no hay un análisis serio de cuál es el extensión del problema. Y, por tanto, tampoco de la idoneidad o no de lo arbitrado ahora. Medidas cruentas, quizá evitables si el contexto fuese otro, pero que quieren responder desde un sangrante cortoplacismo a una situación real de mayor intensidad de interacción de jabalíes con humanos...