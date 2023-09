As vindeiras cinco seccións tratarán sobre palabras de actualidade importadas desde tres linguas estranxeiras: alemán, xaponés e maorí.

Definición: s. (al.) Desexo de verse entre montañas, en especial cando a persoa está sometida ao estrés da cidade. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Euterria: sentimento positivo e profundo que aporta o verse en unidade coa Terra, nunha relación mutuamente enriquecedora. Estrés: estado psicofísico de angustia, nervios etc., que se experimenta cando existe un desaxuste entre a demanda percibida e a percepción da propia capacidade de facer fronte á dita demanda. Ansiedade: inquietude e preocupación do ánimo por algo que vai ocorrer, ou ben estado de axitación e inquietude. Estas definicións, agás a primeira e parte da segunda, aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: a verba de orixe alemá Bergdenken (ou Berg Denken) tería como tradución literal “pensamento de montaña”. Foi creada en 1996 pola pedagoga austríaca Helga Peskoller (n. 1956), para indicar o forte desexo de verse na montaña e fuxir non só do caos da vida diaria en vilas e cidades, senón de ritmos vitais excesivamente esixentes. Sendo Bergdenken apenas unha intención ou un pensamento, unha vez que se toma a decisión de fuxir do foco de estrés e ir “á montaña”, o individuo comezará a beneficiarse do cambio, tanto a nivel psicolóxico como físico. A anulación do ruído, a diminución da urxencia das accións, as distensións mentais e musculares e a mellora na calidade da respiración están vencelladas con esta toma de decisións motivadas polo Bergdenken. Dito doutro xeito, a reconexión coa natureza (paisaxe, sons, cores, aromas...) mellora a nosa saúde.

Por que está en voga esta palabra?: antes da pandemia da COVID-19, e segundo o informe “La salud mental en datos” (Ministerio de Sanidade español), o problema de saúde m–áis común nas historias clínicas de atención primaria era o trastorno de ansiedade, que afectaba ao 6,7% da poboación avaliada. Os trastornos do soño e depresivos presentábanos o 5,4% e 4,1% da poboación avaliada nestes centros, respectivamente. Ademais, un terzo das mulleres e a sexta parte dos homes retiraron ao menos un envase de antidepresivo, ansiolítico ou hipnótico/sedante anualmente. Durante a pandemia (2020) os niveis de estrés da poboación disparáronse e atinxiron o 81% da poboación española. Un ano despois, xa sen confinamentos e con vacinas contra a doenza, aínda tres cuartas partes dos habitantes mostraban signos de estrés, cun consumo de ansiolíticos dos máis altos do mundo. Por este motivo, moitos médicos de atención primaria, psicólogas, psiquiatras, psicoterapeutas e counsellors recomendan a evasión dos ritmos acelerados das cidades e realizar actividades pausadas en ambientes sen ruídos.