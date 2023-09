Tengan buen día, queridos y queridas. Septiembre ha seguido evolucionando y, tal y como contábamos en el último artículo, ha comenzado el otoño. Ha sido hoy a primera hora, poco antes de las siete de la mañana. Les deseo que sean felices en esta nueva estación. Ojalá.

Y, en lo colectivo, con el devenir de los días se han acercado fechas calientes en el ámbito de lo político. Y ya queda poco, porque será en los próximos días 26 y 27 cuando se proceda a la investidura del candidato popular, el más votado, aunque en principio se presuponga que no concitará la suficiente mayoría en la cámara como para que pueda llegar a ser Presidente del Gobierno. El guión previsto, en tal caso, pasaría por la investidura del candidato socialista, que en principio podría tener más opciones para alcanzar el suficiente número de apoyos, lógicamente después de los oportunos pactos y cesiones con otros grupos. Vamos, lo que se ha hecho siempre en democracia.

Sin embargo, hoy quiero confesarles algo. Algunos analistas hablan de ello, mientras que otros ni siquiera se atreven a mentarlo, como al “diaño”. Y es, señores y señoras, la posibilidad de la reedición de un “tamayazo”. ¿Que no se acuerdan ustedes de qué fue eso? Pues acuérdense, la traición de dos parlamentarios electos socialistas de la Asamblea de Madrid, que propició la no elección en su día de Rafael Simancas como Presidente autonómico, favoreciendo a la entonces candidata popular Esperanza Aguirre. Algo verdaderamente escandaloso, que cada vez veo más cercano, esta vez en clave nacional.

Y es que en tal línea, de supuesta justificación ética de semejante despropósito, es en la que estoy viendo los movimientos de otrora socialistas de pro, como Felipe González o Alfonso Guerra —en este último caso con descalificaciones machistas absolutamente fuera de lugar—, o incluso de actuales dirigentes del partido, como el manchego García Page. O, en una línea quizá aún más dura, de otros dirigentes como Vázquez, que aseguran sin ambages que “ya no votan PSOE”... Y es que, cuando ellos se rebelan contra la dirección de su partido, en un momento tan delicado y con luz y taquígrafos, ¿no están dando cobertura moral al relato que puedan protagonizar supuestos tránsfugas en todo este proceso? Yo, les estoy siendo muy sincero, creo que sí. Y, si me equivoco, vaya por adelantado mi petición de disculpas para todos aquellos diputados electos que se puedan sentir justificadamente y con razón ofendidos por ello. Y es que, miren, no es nada personal porque a la gran mayoría de todos ellos ni siquiera les conozco, y en muchísimos casos nunca he oído hablar de ellos. Pero son las formas y lo poquito que se filtra de los ingentes movimientos que estará habiendo estos días, lo que me pone sobre aviso y me causa alarma...

El transfuguismo, desde mi punto de vista, está reñido con la praxis democrática, a cualquier nivel. Y es que si yo elijo a un diputado o a un concejal en el seno de una formación política, ¿por qué va a tener tal persona el derecho de subvertir mi decisión y cambiar el sentido de mi voto? Creo que cuando alguien no está conforme con la disciplina de su partido lo que ha de hacer, obrando con rectitud, es marcharse a casa. Y que le sustituya el siguiente de la lista. Creo que eso sí es respetar la voluntad de quien vota a un proyecto, y no a un ser humano concreto.

Creo que, en democracia, todas las opciones son posibles, sin rasgarnos las vestiduras. No me parecería mal, en un momento dado, un Gobierno de concentración nacional, si es que no hay alguien que tenga los apoyos suficientes, y si partidos en principio antagónicos así lo acuerdan. Pero si un candidato los tiene, hay que dejarle hacer, porque su proyecto está respaldado por la mayoría. En lo que no creo es en las triquiñuelas y en los subterfugios, o en las salidas de pata de banco de cuatro, para justificar lo injustificable. Y un “tamayazo” no lo sería nunca. Nos pondría en el foco como hazmerreír del mundo entero, y daría cumplida cuenta de la debilidad de nuestra democracia. Pretender estirar la cuerda y tensionarla tanto como hoy hace el equipo del candidato popular, me parece que no es de recibo. El mismo partido, por cierto, que un día o bien propició el “tamayazo” madrileño o, siendo bien pensados o incluso ingenuos, por lo menos se benefició de ello.

El gran error de Feijóo, que desde mi punto de vista le ha alejado de buena parte de los españoles y las españolas, es haber propiciado a la caverna contraria a los derechos humanos el acceso a las instituciones democráticas. No valía todo, ni mucho menos, para pisar moqueta. Y creo que la constatación de su debilidad frente a tal opción tramontana le cuestiona sobremanera como posible Presidente. Ha jugado sus cartas, y creo que en tal empeño ha perdido. Recurrir a un “tamayazo” o beneficiarse de él para darle la vuelta a la tortilla no es, para mí, una opción decente. Y, por más que intento borrar de mi mente tal fantasma, cuando oigo que ha hablado estos días con García Page sobre “política autonómica” y la “situación política actual”, no puedo hacerlo. Algo no me cuadra, se lo aseguro. Queda poco para ver si me equivoco o no. Ojalá, se lo digo sin ningún rubor. Ojalá sea sólo una conjetura un tanto paranoica... Aunque tenga que disculparme.