La Unión Europea no permitirá a ningún automóvil con matrícula de Rusia entrar en ese espacio comunitario que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó con poco tacto democrático como un jardín rodeado de jungla.

Los polacos y los bálticos han empezado ya a aplicar esa medida, que no sé si cabe calificar de “castigo colectivo” a todo un pueblo por una decisión de su Gobierno.

La rusofobia avanza a pasos gigantes en Occidente y no perdona tampoco a la cultura: la gran soprano rusa Anna Netrebko, por ejemplo, sigue sin poder cantar en muchos teatros de la ópera. Y cuando la dejan, como ocurrió recientemente en la Staatsoper de Berlín, tiene que soportar manifestaciones, abucheos e insultos a su persona del tipo de “puta de Putin”.

Al parecer no fue suficiente su condena pública de la guerra de Ucrania. Tenía que haber anatemizado al “sanguinario autócrata” como le califican muchos medios. La UE no permitirá, pues, en adelante a ningún automóvil matriculado en el país de Putin entrar en su privilegiado espacio, y sus países podrán además, según ha podido leer uno estos días, confiscar objetos personales de los ciudadanos rusos.

¿Cuál será el próximo paso? ¿Se sancionará también a los rusos que están ya en Occidente? ¿Se acabará confinándolos como ocurrió con los japoneses y alemanes que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el motivo de esa decisión de Bruselas, inspirada claramente por los últimos países en entrar en la OTAN, todos ellos del antiguo Pacto de Varsovia, cuya rusofobia puede tener una explicación histórica, pero no convertirse en guía de acción de toda Europa? ¿Es acaso un reconocimiento de que las sanciones adoptadas hasta ahora por Occidente no han hecho suficiente mella, como se esperaba, en la economía rusa. Y no sólo eso, sino que están perjudicando aún más a Europa que al país al que se trata así de castigar? ¿O tiene algo que ver también con la marcha poco satisfactoria hasta el momento de la famosa contraofensiva ucraniana, que, pese al continuo envío de armas por los países de la OTAN, se ha estrellado contra las defensas rusas erigidas a lo largo de los meses en los territorios ocupados?

Esto último acaba de reconocerlo el propio jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, según el cual su país no tiene “polvos mágicos” para aumentar la capacidad militar de Ucrania. Milley ha repetido últimamente algo que en lo que todos, también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, parecen coincidir: la guerra de Ucrania va para largo.

Mientras tanto, tendremos que resignarnos los europeos a ver todos los días, a todas horas y en todos los noticiarios más imágenes de destrucción y de muerte en la parte de Ucrania que no han ocupado los rusos. Incluidas algunas como la del mercado de una ciudad del Donbás atribuidas inmediatamente por Kiev y los medios occidentales a Rusia, pero que, según informa ahora The New York Times y algunos sospechamos desde el principio, parece que se debieron al impacto de un misil ucraniano.

Nuestros políticos seguirán insistiendo en que Ucrania finalmente vencerá —dicen contra toda evidencia que ya lo está haciendo—, y que para ello no hay más remedio que seguir armando al país brutalmente ocupado hasta que expulse a las tropas invasoras de todo su territorio. Y tengamos entonces los europeos que reconstruir un país en ruinas.