Lenguas que unen, que no separan...

¡Buenos días! Les saludo hoy en un día turbulento en lo político de partido, pero estable en cuanto a la meteorología. Es lógico, porque en esta jornada dedicada tradicionalmente al visionario Vicente de Paúl estamos casi a las puertas del “veranillo de San Miguel”. Y ya se sabe que, en estas lides del tiempo, la sabiduría popular basada en la observación a lo largo de los años no suele equivocarse. Algo que es importante, porque un cierto grado de previsión sobre lo climatológico siempre ha sido crítico en las labores agropecuarias tradicionales, y cuando no había más tecnología y la sociedad estaba mucho menos interconectada era fundamental poder establecer criterios de tal índole. Buen veranillo presente, pues, que tendrá su reedición más adelante, cuando San Martiño llame a nuestra puerta metidos ya en los días de noviembre.

Les aseguro, metiéndome ya en harina, que he estado dándole muchas vueltas a qué decir y por qué, en relación con el tema que les propongo hoy en el artículo. De fondo, una polémica importante, a partir de la conveniencia o no de introducir las lenguas cooficiales —galego, catalán y euskera— en el sistema parlamentario español. Y, como contexto, una sociedad altamente polarizada desde la política, que se mueve desde posturas muy opuestas: por un lado el rechazo frontal a tal medida, y por otro la satisfacción de ver cumplida una reivindicación que viene de hace ya mucho tiempo. ¿Qué opinan ustedes?

Yo puedo comprender las razones que llevan a unos y a otros a esgrimir sus muy diferentes argumentos, e incluso a llegar a tan distintas conclusiones. Para los defensores de lo aprobado, estamos en un momento evidente de una mayor visibilidad de la pluralidad existente hoy en España, así como del reconocimiento de un derecho a la expresión en la lengua propia. Los detractores, en cambio, se lamentan por la rotura de un paradigma en el que el español, lengua del Estado oficial en todo el territorio, sirve como vehículo de conexión y entendimiento. Todo muy razonable y con fundamento.

Sin embargo, hay que mojarse. Y yo lo haré. Y lo haré teniendo muy claro que la medida en cuestión, bloqueada de largo durante años por PP y PSOE —sí, PSOE— se arbitra hoy a tenor de la situación política del país, y de los apoyos necesarios para Sánchez para continuar en el Gobierno. Quien dijese lo contrario, mentiría, porque mira que no tuvo tiempo el PSOE o el propio Sánchez para avanzar en este camino, que siempre rechazaron. Pero la cuestión no es ver ahora cuál es la lógica de cada cual en la toma de postura en esta compleja situación... El nudo gordiano de la misma va más sobre si el resultado es pertinente o no, desde el humilde punto de vista del opinador.

Y, miren, yo lo apruebo. Me parece bien. Me parece algo que va a traer más beneficios que costes, siendo conscientes de que esto último también aparecerá en la ecuación. No será gratis. Pero si en algún sitio hay que representar, incluso con cierta liturgia, el carácter plural de España, es en sus cámaras legislativas. ¿Por qué no? ¿Por los gastos de la traducción? ¡Anda, ya! Piensen que eso es el chocolate del loro comparado con los fastuosos gastos de un Estado pesado, con instituciones solapadas y un gasto global ingente, en el que tal inversión es nimia. Sin embargo, tal complejidad lingüística responde a una realidad que está ahí, recogida expresamente en la Constitución, y que no se puede obviar, aunque quizá a ciertas instancias les gustaría. Porque no, el galego —y, consecuentemente el euskera y el catalán— no son fruto de la veleidad o la extravagancia de cuatro. No, son su lengua materna. Y, como tal, hay que respetarla igual que se hace en Europa cuando se traduce el francés, el inglés o el alemán al húngaro o al eslovaco. Es fundamental a la hora de construir una unión basada en la asunción de la diversidad, no en la imposición y la exclusión.

Hay quien critica abiertamente la medida, preguntándose por qué usar “pinganillos”, si después los diputados y diputadas de diferentes zonas lingüísticas se irán a cenar o a disfrutar de su ocio todos juntos, hablando en el idioma común. Para mí, esto no es el objeto de la cuestión. Se trata más bien del poder ejercer un derecho en lo institucional. En lo privado, ancha es Castilla, y estamos hablando de las opciones personales de cada uno, en una esfera muy diferente.

Creo que la clave en todo el asunto no es si los diputados y diputadas tienen que atender las sesiones con o sin pinganillo. El factor crítico es si nos estamos dando la espalda o no unos a otros, y cuánto tiempo más habrá de pasar para que valoremos y respetemos como propias las cuatro lenguas —al menos— existentes en España, que son patrimonio de todas y todos. Yo les aseguro que, si estuviese en el Congreso, no necesitaría pinganillo si me hablasen en catalán. Y, ¿saben por qué? Porque he tenido una actitud abierta en mis catorce años trabajando en una organización con sede central en Cataluña, habiendo llegado a entender —que no a hablar— estupendamente el noventa y nueve por ciento de lo que me digan en tal idioma. Con el euskera para mí la situación es otra, hoy en día. Pero, puestos a ello, tampoco me parece abominable ni imposible el reto de poder intentar aprenderlo en alguna medida. Todo lo contrario. El euskera o el catalán no son de los otros. Son parte de mi propio acervo cultural, igual que el castellano o español y el galego. Lo tengo claro.

No, no se rompe España por avanzar en diversidad. Se rompe España por el rodillo, la imposición y la simplificación extrema que está devastando el foro público actual, destruyendo y lastimando. Ah, pero incluso en el hipotético caso de que algún día se rompiese, si ello fuese por la voluntad fundamentada y contrastada del pueblo con una mayoría suficiente, tampoco pasaría nada. Y es que nada hay inmutable ni inmanente, más allá de los derechos y deberes elementales de cada cual.