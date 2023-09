La estación de Betanzos, sin sillas para viajeros

El tráfico ferroviario en Betanzos no es muy intenso debido a la escasa dotación de servicios que padece la línea entre A Coruña y Ferrol. Eso hace que una visita a la terminal de la localidad brigantina deje desolado a quien no la conozca. No es tan solo que las paredes estén totalmente cubiertas de pintadas que afean este lugar, sino que además no hay un solo asiento en el que descansar mientras se espera la llegada del tren. La situación de abandono se agrava porque alguien optó por llevarse hasta el andén una silla de salón que seguramente se encontró en la basura y que da a la estación una imagen propia de una ciudad en guerra o de la que huyeron sus pobladores.