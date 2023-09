Así como la Estaca de Bares (La Coruña), el cabo más al norte de la península, te mete en las aguas separando el Atlántico del Cantábrico, y si miras hacia atrás te ves a metros del perfil de la costa, eso es nada con la punta final del Delta del Ebro (Tarragona) porque estás, más o menos —ya que actualmente la superficie del delta decrece, no aumenta, por las retenciones de tierras debidas a los embalses construidos en el curso del Ebro— a 14 kilómetros de la línea costera. A 14 kilómetros, que se dice pronto, metido en pleno Mediterráneo. Y lo ves con toda claridad porque el terreno es totalmente plano, como la palma de la mano, únicamente recortado por algunas casas, y pueblos que allí dentro hay, pocos árboles y miles de aves que revolotean sobre las charcas que dejan los arrozales. Y el día iba de arroces, porque la visita a los amigos Óscar y Alfonso culminó con un arroz caldoso, o cremoso como gusta decir a los cocineros —las esposas ese día libraban—, con sustanciosos musclos y crans (mejillones y cangrejos) que redondeaban el guiso y el gusto. De todas formas, el festín no ensombreció la impresión, con ella me quedé admirado, de estar situado en medio del Mediterráneo, a distancia de la costa fija, vivencia resaltada desde el inicio de este minuto.