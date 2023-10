Un patio de colegio... y más

Despacito y casi a lo tonto, sin dar demasiadas pistas, septiembre ha ido discurriendo plácido, y hoy mismo toca a su fin. Hace nada volvíamos a las aulas y a los quehaceres interrumpidos por el verano, pero todo ello parece que es ya de mucho tiempo atrás. Y el tiempo, esa variable que discurre dramáticamente en un sólo sentido, parece que nos toma de nuevo la delantera, situándonos ya al borde de octubre y a un paso para que 2023 —ese bebé hace tan poco— se estampe contra la abrupta realidad de su fin.

En todo este tiempo, mil y un acontecimientos diversos, marcados en este período por una profunda presencia de los temas políticos. O partidistas, mejor dicho, lo cual no siempre significa alineados en la búsqueda del bien común. Porque no olviden que, a la vez que construíamos nuestra beatífica democracia, también fuimos instaurando una especie de muy potente industria asociada a todo ello, cuyos logros y fracasos no siempre están íntimamente unidos a las mejores o a los peores escenarios para las personas, a pesar de ser éstas su razón de existir.

Ayer, en tal marco, asistíamos a la confirmación de que la investidura del candidato popular a la presidencia del Gobierno de España no prosperaba. Algo con lo que, en función de la ideología de cada cual, se podrá estar más o menos satisfecho, pero que a mí me parece altamente positivo ya por el hecho de alejar del gobierno a las ideas y prácticas más incompatibles con los derechos humanos y socioeconómicos de las personas, debido a la política de alianzas del postulante con las posturas más radicales y recalcitrantes de la ultraderecha. Todo ello seguirá trayendo cola en los próximos meses y años, no cabe duda, por la presencia de tal opción negacionista hasta el límite ya en varios gobiernos autónomos y municipales, precisamente también de la mano de la actual tendencia dominante en el Partido Popular. De lo que no cabe duda es de que serán tiempos difíciles no solamente para todos los que se dediquen a la política o a su gestión derivada, de un bando o de otro, sino para el conjunto de la sociedad.

Siempre apelo a los consensos para intentar entendernos. Y creo que, en este momento, es cuando más deberíamos intentar movernos en tal línea, sin extremismos y tratando de concitar las máximas voluntades, cediendo un poco todos. Por eso, fíjense, a pesar de lo dicho me ha gustado el “no toca” del candidato después de la investidura fallida cuando algún periodista le preguntaba por un posible recurso, a partir de la decisión salomónica de la Mesa de considerar nulo un paradójico voto a favor emitido desde Junts, claramente por error. Bien, porque es necesario ser conscientes de los equilibrios de fuerzas reales en las instituciones, reflejo claro y preciso de nuestra sociedad plural y diversa, y no empecinarse en tonterías propias de patio de colegio. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, la algarada previa montada en la bancada popular tras la votación referida, a cuenta de que la no consecución de la investidura fuese por 173 a 177, y no por 172 a 178, lo cual fue zanjado por la Mesa con la referida decisión. ¡Qué más da! Si lo que importa, al final, es conectar con la calle y con la problemática real de las personas, fuera de la muelle burbuja donde habitan diputados y diputadas, tan poco conexa con el resto de la sociedad.

En fin... Ojalá la continuación del proceso, según lo previsto por la norma, siga sin mayores contratiempos, visto el altísimo grado de polarización de los profesionales de la política y, por extensión, de parte de la sociedad. Y es que mucho de lo que se ve mete miedo. O provoca risa. O es para llorar, dependiendo del estado de ánimo con el que parta uno. Y todo ello no dice nada bueno ni del momento político ni del estado de salud de nuestras instituciones...

Termino, con dos cositas más. La primera, pedir perdón. Lo hago porque, vista la incitación al transfuguismo de unos y los antecedentes que obran en la hemeroteca, llegué a decirles que no tenía claro que no pasase de nuevo. Me equivoqué y suspiro aliviado lamentando haber puesto en tela de juicio la integridad o la solvencia ética de quien pudiera haberse sentido concernido. Y, la segunda, insistir como siempre en que nos centremos en las cosas importantes de la vida. Para mí una de ellas es el agradecimiento, especialmente a quien nos precedió y nos dio su amor. En un día como en el que escribo este artículo, en el que mi mami hubiese cumplido noventa y cinco años, lo tengo muy claro. Y más porque se fue en el tiempo más duro de la pandemia, después de meses en que faltaron besos y abrazos, y en el que todos sufrimos. A ella, hoy, le dedico esta última línea a modo de homenaje.