¿Están cansados ya los rusos de las promesas rotas que atribuyen a Occidente en relación con Ucrania y van ya a por todas al considerar definitivamente fracasada la contraofensiva de las fuerzas de Kiev? O lo que es lo es lo mismo, ¿es ya demasiado tarde para negociar un alto el fuego y habrá que esperar al resultado de la ofensiva militar que parece querer lanzar a su vez el Kremlin en los próximos meses? Cada vez parece más claro para quienes no llevan una venda en los ojos que la que Occidente llama “la guerra de Putin” es en el fondo una guerra por procuración —proxy war dicen los ingleses— entre EEUU y Rusia. Así la consideran en Estados Unidos gentes como el conocido comentarista neocon Bill Cristol, que ha lanzado en Twitter un vídeo de la organización Republicanos por Ucrania que deja absolutamente claro el sentido que tiene para ellos este conflicto. “Cuando América arma a Ucrania, es mucho lo que consigue a cambio de muy poco. Hemos utilizado sólo un 5 por ciento de nuestro presupuesto de defensa y con ello, destruido el 50 por ciento del Ejército ruso”, afirma el vídeo, difundido por las cadenas norteamericanas de televisión.

Es evidente que se trata de un mentiroso vídeo propagandístico pues nadie, menos los más ingenuos entre los ciudadanos de la superpotencia, van a poder creerse la segunda parte del mensaje. Rusia ha perdido, es cierto, miles de hombres y abundante material en esa guerra, pero en cualquier caso muchísimo menos que las Fuerzas Armadas ucranianas, que tienen cada vez más dificultades de reclutamiento e incluso tratan de repatriar a los ciudadanos en condiciones de combatir, pero que se han refugiado mientras tanto en los países de la UE. Al mismo tiempo, crece en Estados Unidos, mucho más que en Europa, el descontento con una guerra que a la mayoría de la población se le antoja lejana y totalmente ajena a sus intereses, y que está absorbiendo multimillonarios recursos que estarían mejor empleados en combatir la pobreza en el propio país.

El presidente Joe Biden, cuya popularidad está en caída libre, pero que parece haber ligado su futuro político a la continuación de esta guerra, a la que se opone enérgicamente su contrincante republicano Donald Trump, está decidido a prolongarla el tiempo que haga falta. Gran Bretaña, en este momento el país europeo más beligerante contra Rusia, después del distanciamiento observado últimamente entre Kiev y Varsovia, parece haberse dado cuenta de la conveniencia de revisar el actual plan bélico de Occidente, que, según el influyente semanario The Economist, “no funciona”. Los soldados ucranianos, reconoce en un comentario editorial la revista, “están exhaustos, han muerto muchos de los mejores y a pesar del reclutamiento carece de suficiente personal como para mantener viva una contraofensiva a gran escala”. Pero, como informa en el reportaje que acompaña al editorial, “la cada vez más próspera industria ucraniana de fabricación de drones, está llevando ya la guerra al interior de Rusia” con lo que Kiev logra, según The Economist, un doble objetivo: militar como psicológico. Al mismo tiempo, señala el semanario conservador, los europeos, que hemos comprometido en Ucrania tantos armamentos y mucha más ayuda financiera que Estados Unidos, hemos de prepararnos para soportar una parte mayor de la carga si, con Trump u otro presidente en la Casa Blanca, Washington recorta su ayuda. ¿Hasta que no quede ya nada en pie en el país invadido?