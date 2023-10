A un club con un verano inestable, en el que ardió todo en la plaza de Pontevedra, lo peor que le puede pasar es que los rescoldos empiecen a humear y a mostrar de nuevo una llama viva. Mal, horrible. El Dépor se puso 90 minutos al borde del precipicio y se tiró a conciencia en el descuento. Entre la desgracia que le persigue y la ruina que se busca, suma tan solo siete puntos de 18 posibles. Y ni siquiera es lo peor del revolcón. Es esa sensación de estar metido en un agujero negro como el carbón, inmenso en su eterna profundidad. Ya casi se le ha olvidado cómo entró y no tiene ni idea de cómo se sale. Abre los ojos, ha tenido cuatro años para acostumbrarse a la oscuridad y sigue sin ver nada. Penumbra existencial contra la que su afición está echando un pulso titánico, agotador. Apagón total como el que tuvo el Dépor en esos últimos minutos que le perseguirán. Imagen a imagen, golpe a golpe. Es doloroso, también necesario, que no se les pueda echar tierra hasta taparlos con una simple palada. Enfrentarse a la desgracia a tiempo...

Futbolistas como Paris Adot, Jaime o Barcia saldrán en la foto y esta vez no va a ser de manera injusta. No pasaban por allí. Blandos. Manchas a un partido y a un ejercicio de cierta resistencia en el que el Dépor había competido, aunque sin reinar en el duelo, sin ser ese equipo que se le presupone en la categoría. Le llega, se siente sobrado, con un cierto aire de suficiencia. Pero hay que ampliar el foco. No pierde en cuatro minutos, lo hace en 96.

El Dépor falló mucho y no controló el partido antes del descuento. Dio la sensación de no llevar el choque en el grueso de los minutos a donde él hubiera deseado. Ni dominio ni pegada. Supo ser directo en muchos momentos y evitar complicaciones con la presión alta de un Fuenlabrada ordenado, pero justo. Le costará a los madrileños salvarse. El Deportivo debe acertar arriba, apretar para cerrar los partidos; tiene que hacer más con balón, saber defenderse. Su inversión y su apuesta exigen más que un partido de mínimos o de cubrir el expediente. Así se librará de ser víctima de sí mismo. La mejor autoprevención.