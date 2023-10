Hace nada, se cumplieron 25 años del nacimiento de Google. Las redes sociales empezaron a ser importantes con el nacimiento de Facebook hace 19 años y las nuevas tecnologías son lo que tú quieras que sean, pero de nuevas no tienen nada. Es verdad que cuesta acostumbrarse a los cambios y que tenemos que hacer todo un esfuerzo para adaptarnos, pero creo que hemos tenido tiempo suficiente para ponernos manos a la obra.

El otro día, estrenaron en TV3 y ETB (Euskal Telebista) la primera parte del documental Generación porno, en el que tengo la suerte de haber participado. Nos muestra esta generación de nativos digitales que no saben ni pueden vivir sin internet. Se habla mucho del acceso al porno, pero ese género de cine es solo la punta del iceberg. Sin ninguna legislación, a menos que vivas en una dictadura, Internet se ha convertido en el sexto continente, como dice muy bien Caitlin Moran. Un continente sin ley donde un niño de 6 años puede entrar a buscar un rey mago y sin saber cómo acabar viendo un rey del porno. No tenemos absolutamente control de nada. Podemos ver la violencia más repugnante y aprender a construir explosivos sin ningún tipo de control ni castigo por ello. Y en mi opinión, el problema no es lo que ven los niños, adolescentes o mayores. El problema es cómo podemos permitir que se suban a la red de forma impune imágenes de pederastia, violencia extrema, asesinatos y porno duro.

Porno que a veces me cuesta reconocer que lo es. Porque esta es otra. No hay que criminalizar el sexo diciendo que todo el porno es malo. Lo que no tendría que ser es gratuito. Falta mucha educación sexual para entender algunas imágenes, pero sobre todo falta mucha regulación. Porque si seguimos así, acabaremos montando una sociedad de psicópatas sin empatía acostumbrados a ver el mundo distorsionado a través de las pantallas y creyendo que es normal que los padres se acuesten con sus hijos o que a las mujeres nos gusta que nos violen en grupo. Pero algo se me escapa cuando pienso que no hay ninguna ley en el mundo entero que regule internet. ¿Cómo puede ser? ¿Yo no puedo beber ni entrar en una discoteca hasta los 18, pero si puedo ver y colgar violencia sin control alguno? ¿Por qué no tenemos un DNI digital para entrar en internet? ¿Por qué la violencia está prohibida en la calle, pero en internet no? Hemos creado un monstruo y ya no hay quien lo pare. O lo cerramos del todo o empezamos desde cero. No hay más. Reset.