¿De qué me hablas?

He de decir y digo que no me hacen gracia las pobres focas aplaudiendo para el público a cambio de pescado ni me lo paso bien viendo a delfines atravesando aros con sonrisa cautiva. Ni siquiera me divierte escuchar a sus señorías faltando al respeto de los ciudadanos desde tribunas que deberían ser fuente de compromiso y diálogo pero se convierten en pozos negros de mediocridad y matonismo. Entre otras losas. Tampoco disfruto asistiendo a espectáculos de implacable zafiedad intelectual en tertulias de todo tipo y demolición ni encuentro nada de interés en los vertidos tóxicos que inundan las redes sociales de exhibicionismo venial, discusiones de besugos e improperios de vagos.

Por el contrario, retengo una sonrisa (o media) cuando voy detrás de alguien que habla por el móvil con el altavoz puesto (¿sabrán los interlocutores que sus palabras se escuchan altas y claras ante desconocidos?) y me entero de cosas que deberían quedarse en el ámbito más íntimo. Menos me divierte ver a gente con una mano en el volante y con la otra tecleando furiosamente para enviar un mensaje que seguramente puede esperar. También son amenas las conversaciones entre cajeras y clientes en los híper o súper porque en unos minutos —a veces demasiados, poniendo a prueba la paciencia de la cola— te enteras de las barrabasadas de algunos jefes, constatas que los tomates no saben a nada y corroboras que el aceite y la leche son oro líquido. O descubres negacionistas que recuerdan cómo hace 60 años hubo un día de 40 grados y te haces una idea de los problemas de salud más o menos acuciantes, expuestos a veces con una crudeza que mete miedo. Es el gran espectáculo de las charletas en su punto, muy pasadas o poco hechas, llenas de información recién sacada del horno microondas.