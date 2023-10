Morir en un libro

Tuve un altercado grave con una hormiga. Empezó todo por una tontería, como casi siempre en estos casos. Poco a poco nos fuimos calentando, nos obcecamos, y al final la maté. Me supo mal. Pero me cegué y, sin venir a cuento, cerré de golpe el libro que estaba leyendo, y ahí se acabó la historia, con ella dentro. Murió fulminantemente, y, hasta cierto punto, en un lugar hermosísimo, pues la aplasté entre las páginas 74 y 75 de Un pájaro bajo de cama (Jekyll & Jill), de Nuria Mendoza, un libro magnífico, en el que la autora andaluza destila algunas de sus experiencias como intérprete en los hospitales de Nueva York.

Cuando reabrí el ejemplar, allí estaba la hormiga, remachada sobre un breve relato titulado Amador, en el que la narradora cuenta su estancia con una pareja de mediana edad en la consulta de Neumología, a la espera de que aparezca el médico. Cuando llega, este le pregunta a Amador desde cuándo fuma. “Desde los cinco años”, revela el paciente. “Querrá decir 15, ¿no?”, lo corrige el neumólogo, a lo que Amador responde que “cinco”, pues “cuando era chiquito me liaba cigarrillos en mi cuarto, con el tabaco de mi papá y papel de periódico”. Ahí, sobre la palabra “periódico”, estaba la hormiga.

En otro sentido su muerte también resultó graciosa porque este verano conocí a Nuria Mendoza en Nueva York, y cuando me preguntó qué me había parecido el Museo Americano de Historia Natural, que había visitado días antes, le hablé maravillado del insectario instalado tras la ampliación del edificio, y que incluye una colonia de medio millón de hormigas cortadoras de hojas. Ver trabajar a este insecto es fascinante, aunque no más que advertir cómo se coordinan entre sí pese a la cantidad. El año pasado, científicos de la Universidad de Hong Kong publicaron el censo de hormigas más completo hasta la fecha. El estudio estimaba que había al menos 20 cuatrillones de hormigas en la Tierra, sin contar las subterráneas. Que sean tan numerosas alivia un poco mi pesadumbre por cerrar con una de ellas dentro el libro de Mendoza, de pronto convertido también en tumba.