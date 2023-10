Marcharse con Portugal

A nadie se le oculta que Cataluña y Euskadi viajan por el Estado en mejor y más confortable cabina que el resto de viajeros del convoy. Disfrutan de un espacio de uso exclusivo al que no está permitido acceder, con restaurante, duchas, ejemplares de prensa, servicio de camareros y otras comodidades.

El tren avanzando hacia un destino predeterminado, sin salirse de la vía y sin alterar la rígida división social, es la metáfora más acabada del orden capitalista. Sale del mismo sitio, a la misma hora, y con idéntico destino, pero la diferencia de trato es más que notable. Durante muchos años, el tren y sus avances fueron un símbolo del progreso. La civilización avanzaba con el tren y con los genocidios de los pueblos aborígenes de las tierras que les arrebataba el hombre blanco, sin reconocerles siquiera el derecho a una indemnización. El tren fue la referencia y la vara de medir de muchas cosas. Una buena y eficiente red de ferrocarriles era prueba irrefutable de la boyantía de una nación. Y la supresión de una línea, de todo lo contrario. Ahora mismo, los cada vez menos habitantes de Extremadura y de lo que se ha dado en llamar la “España vaciada” han situado al tren como la principal reclamación al Estado.

Los humoristas y viñetistas ejercientes bajo la dictadura del general Franco hubieron de afilar el ingenio para que la censura no tomase por subversivas sus frecuentes críticas a la falta de puntualidad de los trenes españoles. La situación ha cambiado para bien, hasta el punto que Cataluña y Euskadi se quejan de que el Estado central no haya dotado a la red interior de sus ferrocarriles del dinero necesario para equipararlos al resto. Que los que vacían a la España vaciada protesten no deja de ser una novedad y una diferencia a la que no estábamos acostumbrados. Cualquiera que se haya leído la Constitución de 1978 con ojos de contable de banca se habrá dado cuenta de que pese a sus muchas ambigüedades es perceptible una tendencia a favorecer a las mal llamadas comunidades históricas, fundamentalmente a Cataluña y Euskadi. (Galicia juega en otra Liga). Pasados 45 años, el ritmo del calendario competencial le habrá permitido a nuestro contable concluir que solo el temor a no se sabe qué empuja a los presidentes de los sucesivos gobiernos españoles a dejarse arrebatar parcelas de poder.

El tragicómico espectáculo del fugado Puigdemont subastando los votos que controla desde su autoproclamado exilio nos exime de mayores comentarios.

Un compañero de tertulia nos informa sobre un proyecto de promover a Galicia como Estado libre asociado a Portugal. Una vieja idea del historiador Oliveira Martins que apoyó también José Saramago, entre otros. Me apunto.