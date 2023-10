Últimamente oigo mucho eso de estar en “el lado correcto de la historia”. Como si no tuviera uno bastante con la sensación de estar en el sitio incorrecto, a secas. Sin historia. Ahora mismo, por ejemplo, creo que mi lugar correcto sería la Fiesta del Marisco en O Grove, pero estoy caminando hacia la redacción donde no habrá Albariño y sí café y donde quizás, sin embargo, también me encuentre algún centollo, que es como un antiguo jefe mío llamaba a los problemas. No veas el centollo que tenemos hoy encima, solía decir con las mangas remangadas, un pitillo en la boca y un taza de café en la mesa. Pelo revuelto. Una taza de café frío. Sí, frío. Las tazas de “café humeante” son solo en las novelas. La gente escribe una novela y si aparece un café le pone el adjetivo humeante. Cuando en realidad si el café humea es que no se puede beber de lo caliente que está y te pones de los nervios (y eso sin cafeína aún) y pierdes el tiempo o te enfadas con el camarero. O con tu microondas. Los microondas están en el lado correcto de la historia. Es decir, están ahí a las siete de la mañana sin inmutarse, no anhelando estar en otro lado, para cumplir su función, que es calentar algo si es que tienes algo que calentar a las siete de la mañana. Pero vas a las diez de la noche con unos canelones precocinados y allí está también el microondas, asistiendo a tu historia cotidiana, acompañándote a escribir la historia de un día sin historia. Un día que acaba con cansancio, cerveza barata, dónde habré puesto el pantalón del pijama, canelones sin sabor y una serie en la que matan a mucha gente y en la que al guionista no se le ha puesto humeante el cerebro con los diálogos. Y la ves porque un crítico ha dicho que no te la puedes perder. Tal vez si te la pierdes estás en el lado incorrecto de la historia. Vale, sí, pero a lo mejor aprovechas más el tiempo. A mí lo del lado correcto de la historia me interesa más como asunto literario. Es decir, desde qué ángulo, desde qué lado, es más atractivo contar, narrar, una historia. Y con qué voz. Ese es el quid.

Los políticos dicen mucho lo de estar o no en el sitio correcto de la historia, como si supieran cómo va a juzgar la historia todo esto, si es que tiene sitio para nosotros, que lo mismo estamos en la época incorrecta y por eso a veces lo estropeamos todo.