Un Rosario entre algodones...

Si me lee usted desde la Cidade Vella coruñesa, antes de nada, ¡felices fiestas! Alguno de mis recuerdos de más años es de estas fechas, pasando muchos días y alguna larga temporada con mis queridas tías en la Plaza de Azcárraga —a praza da Fariña—, donde mis abuelos se asentaron hace ya mucho tiempo y en la que mi padre nació y creció. Allí, de pequeño, vivía como mágicos algunos de los momentos que hoy, traducidos a nuevas expresiones fruto del paso del tiempo, siguen celebrándose en estos días del Rosario. ¡Felicidades!

Dicho esto y felicitados ustedes, cambio de tema para confesarles que hoy quiero tocarles la fibra. Pero no la sensible, que a lo mejor también. Me refería a una fibra textil, la del algodón, que estoy seguro que tiene un lugar privilegiado dentro de sus armarios. Porque esta excelente materia prima para la confección de tejidos, tomen nota, celebra hoy su Día Internacional. Sucede desde el reciente 2019, cuando se eligió tal jornada, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, a instancias de Mali, Burkina Faso, Benín y Chad ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Y cuál es el objetivo de tal evento anual? Pues no solamente poner el foco en las bondades de este cultivo y su producto derivado en el comercio internacional, sino para explicar también el enorme valor socioeconómico de su explotación. Y es que la fibra de algodón constituye una muy importante fuente de sustento para una gran cantidad de agricultores, trabajadores rurales y sus familias, destacando especialmente el papel de las mujeres en su producción. Precisamente en 2023 el tema del Día Mundial del Algodón es el de hacer de su cultivo una actividad justa y sostenible para todos, algo que obviamente no ha sido siempre así y que, en algunas realidades nacionales, sigue sin ser cumplido de forma obvia y flagrante.

Con un monto económico de unos dieciocho mil millones de dólares anuales hoy, el comercio de algodón está documentado ya desde épocas muy pretéritas, en el 1.500 a.C. En particular, sus orígenes se sitúan en Persia y Babilonia, ligándose su cultivo tradicional a algunas culturas de América, África, Asia y Oriente. Grecia y Roma tampoco fueron ajenas a sus bondades, cuando el tejido obtenido del procesado de la planta era considerado un tejido exótico, proveniente del comercio con India. Ya en el siglo XII son los árabes los que introducen el cultivo en Europa. Y, como ya sabrán, la propia palabra “algodón” proviene de al-qutun, vocablo con el que estos últimos designaban su planta. En América los incas ya cultivan el algodón. Y ya en el XVIII comienza a producirse de manera masiva, con localizaciones de plantaciones extensas en lugares tan lejanos entre sí como India y el Caribe.

Es una planta de la familia de las malváceas, compuesta por un biopolímero que contiene moléculas de glucosa, que tienen la característica de permitir una rápida absorción de la humedad, lo cual constituye también una propiedad del tejido obtenido a partir de su procesado. Hay más de cuarenta variedades de algodón, siendo el cultivo no comestible más cosechado en el mundo y representando el cuarenta por ciento de la producción mundial de fibra. Porque no solamente se fabrica ropa a partir de esta planta. También telas, hilo industrial, biocombustibles, aceites, lonas, fungibles médicos —tales como algodón, gasas o vendas— o hasta billetes. Hoy se producen unos 26 millones de toneladas anuales de algodón a nivel mundial cuando, fíjense, en el Antiguo Egipto el uso de vestidos fabricados con su fibra era para el uso exclusivo de sacerdotes y faraones.

El algodón es una de las veinte commodities más importantes en el mercado global y, como tal, no es ajeno a las veleidades de los precios —marcados en foros ajenos a la realidad de su cultivo y ligados a prácticas especulativas y fuera de la realidad de la producción—, que a veces llevan a posiciones muy incómodas o incluso insostenibles a las comunidades agrícolas rurales que viven del mismo. Y no son pocas: 350 millones de personas en el mundo realizan actividades relacionadas con algún elemento de su cadena de valor, y más de cien millones de familias están involucradas en su cultivo. Se cultiva y consume en más de 150 países, y ocupa alrededor del 2% de la tierra cultivada. Pero, en muchos casos, de forma poco sostenible, lo cual implica grandes riesgos y retos futuros. Por eso, hoy más que nunca, el mercado del algodón ha de ser entendido como una oportunidad global, cuya lógica hay que mejorar no solamente desde un punto de vista económico, sino también social.

Les dejo, en este día de fiesta en el núcleo a partir del cual se desarrolló esta ciudad, y dedicado internacionalmente al algodón. En mis tiempos, en las fiestas del Rosario, siempre caía algún algodón... de azúcar. No sé si hoy sigue existiendo aquella codiciada larpeirada. Si la encuentran, y les apetece, disfrútenla si quieren a mi salud. Así ligamos todos los elementos de la mezcla heterogénea de la columna de hoy, aunque sea únicamente de modo figurado. Pero seguro que vestirán ustedes algo de algodón, del tejido obtenido a partir de la planta. Del de verdad. Así completaremos la cuadratura del círculo...

Sean felices. Y hagan felices a los demás.