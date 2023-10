Suele ocurrir que echamos mano de la música para acompañar nuestro quehacer diario o para relajarnos. También a veces las melodías del hilo musical no nos dejan en paz en lugares públicos centros comerciales, deportivos etc., es lo que llamamos “rayante”: temas y piezas que no dan descanso y van contigo mientras permanezcas donde suene ese hilo musical, más bien madeja, que te atrapa más que relaja, que te perturba y harta.

Hay otro tipo de música que tampoco para de sonar en la emisora que sintonizo todos los días: Radio clásica. La música antiestrés por antonomasia, sin renunciar a la variedad de estilos y formas musicales, desde el jazz a la música étnica o de vanguardia. Pero hay un músico que no acaba de ocupar su sitio de honor, un compositor e intérprete del pasado que merece un reconocimiento más amplio y popular del que viene teniendo. Me refiero a Biber. Seguro que no les suena, como a mí hasta hace bien poco, pero si me hacen caso pongan en sintonía su música más lograda, o al menos la que tras largos años y siglos de silencio hoy podemos escuchar asombrados de su belleza y relajados con su escucha. Me refiero a las Sonatas del Rosario. Prueben estos días que coinciden con las fiestas de la patrona de la ciudad de A Coruña y verán que tiene sentido y sonido excelso mi recomendación. Como dice el título del conjunto de piezas del que hablamos están inspiradas en los temas del rezo del Rosario, conocidos como Misterios. Esta práctica de piedad tan divulgada y practicada por los creyentes tiene su correlato musical en estas Sonatas cuyo autor no llegó a ver impresas y, muy tardíamente, fueron descubiertas en su manuscrito original, casi dos siglos después de su muerte. Nada extraño si recordamos la tardía reivindicación de la música de Bach por Meldelssohn, o la triste etapa final de la vida de Mozart, el genio de Salzburgo, donde ejerció el autor de las sotanas que comentamos. Biber también trabajó para el arzobispo de la famosa ciudad austríaca y la obra que comentamos se la dedica, como se estilaba entonces (y como hizo Cervantes a su mecenas el Conde de Lemos), al príncipe-arzobispo Maximiliano con palabras y frases que hoy suenan serviles y aduladoras, pero que se enmarcan en el estilo de la época y en la consideración social de los artistas del Antiguo Régimen cuyo estatus social, como los pintores de Corte, no dejaba de ser la de siervos, ya que se ganaban la vida con el trabajo de sus manos y en aquella época era un lastre más que un lustre, valga el juego de palabras. Vale la pena transcribir dicha dedicatoria manuscrita en latín al comienzo de las Sonatas: “Nobilísimo y Reverendísimo Príncipe, Señor, Señor clementísimo. Te dedico con toda humildad esta Armonía que está consagrada al Sol de la Justicia y la Luna sin mácula, pues eres la tercera Luz, que has recibido de estos dos astros divinos. Como hijo resplandeces con una sacra dignidad, como hombre casto defiendes el honor virginal de la Madre. Por eso eres alimentado, como mereces, con el maná del cielo de manos de Jesucristo, y eres amamantado pródigamente por María nuestra Madre…”. La dedicatoria sigue, y concluye con la firma autógrafa de “tu humildísimo siervo”. A TI, NOBILÍSIMA ALTEZA. Puede despistar esta pleitesía tan barroca y formalista si desconocemos el protocolo y boato de las cortes principescas de la época. Era el estilo y costumbre. Como también el atuendo, pues estamos en el período histórico donde pelucas, calzas y tacones empiezan a crear moda. El retrato de nuestro compositor responde a estos patrones de pose y estilo. Pero no nos engañemos. Al escuchar las sonatas la mente se relaja, el alma se explaya y el corazón acompasa su ritmo al sereno transcurrir de las melodías. Naturalmente el creyente o conocedor de las partes del Rosario, que vienen a ser como titulares de pasajes de la vida de Jesús y María, encontrará una contextualización de la música instrumental que escucha con el protagonismo indiscutible del violín del que Biber era un virtuoso. Pero aún sin Fe declarada esta música es de lo más sublime, relajante y elevado que podemos escuchar y es equiparable a la mejor música clásica que podamos haber escuchado nunca. Es una recomendación para estas fiestas o para siempre que les apetezca ya que la disponibilidad actual de artilugios electrónicos nos permite disponer de grabaciones de estas Sonatas del Rosario de Heinrich Ignaz von Biber (1644-1704) que persiguió título nobiliario y lo consiguió, y su música a nosotros nos eleva y ennoblece.