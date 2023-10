¿Qué tal están, estimados lectores y lectoras? Nueva edición del periódico y nuevo artículo, en el que me congratulo de estar de nuevo con ustedes. No sé si van a poder descansar unos días aprovechando el festivo de mañana, o no. En cualquier caso déjenme que les desee lo mejor. Y es que cuantas más personas razonablemente serenas y felices estén a nuestro alrededor, mejor nos irá a cada uno de nosotros en particular también. Así de simple.

Dicho esto, quiero compartir con ustedes que la sensación que tengo al abrir los periódicos en esta temporada no es precisamente de felicidad. Hay grandes temas enquistados que producen directamente sufrimiento, destrucción y muerte a muchos seres humanos, pero el recrudecimiento o la entrada en una nueva etapa de otros muchos creo está llegando a un nivel generalizado de inestabilidad y violencia que puede derivar en mucho más, en algo más sistémico, generalizado o, si lo prefieren, global. Pasen y lo comentamos, si quieren. Y es que la guerra después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que lleva activa ya la friolera de veinte meses, no tiene visos de resolverse. Con derivadas más locales y otras en la línea de la geoestrategia más regional y global, la situación sigue siendo un polvorín, y los recientes vaivenes en el apoyo a Kiev por parte de terceros países deja la situación muy incierta. ¿Qué ocurrirá? Porque es bien cierto que este pulso, que se juega en las mismas puertas de la Unión Europea, marcará un futuro en un sentido o en otro. Y que, mientras, hay personas que siguen muriendo. Sí, muriendo. Pero las cosas no se quedan ahí. Sé que Guatemala es un país muy pequeño, pero yo lo llevo en el corazón, y me preocupan los acontecimientos después de las últimas elecciones democráticas, con el país dividido y un alto grado de conflicto. El problema ha surgido por el intento de ilegalización, por parte de la fiscalía, del movimiento Semilla, ganador de las elecciones. Es complejo, y a pesar de haber leído mucho sobre el tema y de seguir la política de este país desde hace años, no tengo todas las claves sobre el particular. Pero, por lo que parece a todas luces, se trata de movimientos dentro de la cúpula dirigente del país para vetar lo que ha salido del ejercicio democrático de las urnas, y en tal línea se ha pronunciado ya parte de la comunidad internacional. Algo muy grave, que contribuirá a un peor futuro inmediato para un país ya muy castigado por la violencia y la corrupción. Y algo que no constituye un fenómeno aislado en la zona. ¿Han visto ustedes cómo está Nicaragua, con el hoy sátrapa Ortega usurpando el poder? ¿Y cómo está la cuestión en El Salvador, o en otros lugares de tal increíble marco geográfico...? ¿Y en parte de Sudamérica? De Afganistán o de Iraq, mejor ni hablar, porque tampoco la situación está mejor hoy que cuando se montaron las bases teóricas para intervenciones extranjeras que poco han arreglado, o más bien al contrario. Esos verdaderos avisperos para la Humanidad no son los únicos, pero sí de los peores... Y la vida sigue. O trata de seguir, entre las violaciones de todos los derechos y la involución desde muchos puntos de vista. Además, los recientes acontecimientos en torno a Israel y Gaza ponen la guinda en un escenario que, francamente, pinta mal. Esta es una guerra antigua, donde parecía que ya nada nos sorprendería. Y nos encontramos ahora con un recrudecimiento profundo de las hostilidades, una situación de guerra abierta y un conjunto de actores internacionales alrededor que constituyen un campo de yesca sobre el que revolotean algo más que chispas. ¿Cómo afecta esto al proceso entre Israel y Arabia Saudí? ¿Qué puede tener que ver Irán en todo esto? ¿Y Rusia? ¿Cómo va a digerir la nueva situación la potencia estadounidense, aliado tradicional de Israel? ¿Y qué dirán y cómo actuarán las distintas facciones en torno al islamismo radical? Ufff... Todo ello da miedo. Pero nada comparado con lo que tiene que estar pasando, de un lado y de otro, una población civil que está acostumbrada a todo menos a una situación de paz duradera, con una continua vulneración de los derechos más elementales y un nivel de riesgo real enormemente alto. Ojalá la situación se reconduzca y, al menos, se produzca un nuevo enquistamiento de la fase más aguda del problema. Porque la paz en la zona, a día de hoy... ni está ni tampoco se le espera... No cabe duda de que este es el marco en el que se evidencia uno de los más grandes fracasos colectivos de la Humanidad. Y hay aún mucho más... Situaciones de vulneración de los derechos humanos en mil y un puntos calientes del globo, a veces vinculadas a intereses económicos muy concretos. Otras situaciones de guerra latente o abierta, derechos socioeconómicos pisoteados en entornos donde la vida vale menos que el plomo de una bala, y un largo etcétera. Un buen ramillete de lacerantes cuestiones que bien nos debería hacer pensar sobre qué mundo queremos y por qué. ¿O no? Disfruten del festivo. Y del puente, si lo tienen. Y no dejen de pensar en todo lo que tenemos hoy en términos de paz, concordia y seguridad. Algo que todos y todas tenemos que cuidar. Es obligatorio en democracia. La alternativa es mucho peor. Créanme.