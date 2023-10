A relación entre retrato e poder é tan contundente e antiga que atravesou a historia da humanidade para estar presente en todas as civilizacións, épocas culturais e períodos artísticos coa pretensión de divinizar monarcas, canonizar papas ou ennobrecer tiranos. Seguindo esta tradición de gran eficacia persuasiva o tratadista italiano Leo Battista Alberti comezaba a súa apoloxía da pintura (De pictura, 1435) dicindo que esta ten unha forza divina que fai presentes aos ausentes e presenta como vivos aos que morreron hai séculos, nun intento van de anular o carácter igualador da morte. Así se explica que o coñecido retrato de Luís XIV de Rigaud (c. 1700), colocado no salón do trono de Versalles, representase ao soberano durante as súas ausencias e darlle as costas á pintura era unha ofensa censurable e castigada coma se estivese presente o monarca.

Naturalmente considerábase, neste contexto, que non se necesitaban moitos pintores xa que as persoas que merecían ser retratadas era poucas. Cando Giovanni Battista Moroni (1520-1578) realizou o Retrato dun xastre (c. 1570) provocou unha serie de críticas porque o retrato debía ser exclusivo de grandes personaxes e unha posible democratización do mesmo podía acabar coa súa utilidade para representar o poder. Xa desde finais do século XVI os tratadistas políticos franceses aconsellaban que a magnificiencia do poder debía extenderse á edificación de grandes construcións, templos, pontes, obeliscos, moedas e prazas públicas. Probablemente serán Luís XIV (1638-1715), e os seus asesores os que perfeccionaron e requintaron os métodos da fabricación da imaxe para reforzar o seu poder. A frase que con maior ou menos fundamento se lle atribúe (“o Estado son eu”), non fai máis que certificar a importancia e modernidade que lle deu á utilización da iconografía. Burke (La fabricación de Luís XIV, Nerea, 1995) di que máis de 300 retratos e estatuas do rei sobreviviron ata hoxe. A máis visible polas súas desmesuradas dimensións, unha estatua ecuestre inaugurada en 1669 na plaza des Victories como símbolo do seu omnímodo poder, foi destruída durante a Revolución. Temos acceso ás súas características porque os seus “asesores de imaxe” tiveron coidado de distribuír centos de reproducións xilográficas, encargar unha obra para describila minuciosamente e dispoñemos das pinturas de René-Antoine Houasse que reproducen o difícil traslado desta obra monumental con todos os detalles técnicos da operación. A construción da imaxe de Luís XIV comezou co seu nacemento supervisada por Mazarino e pasou a depender, posteriormente, de Colbert, que chegou a membro do Consello Real. A obra de Burke, impagable, é probablemente o mellor e máis rigoroso tratado sobre o poder do retrato. Desde a súa invención en 1826 ata hoxe, a imaxe fotográfica foi pouco a pouco asumindo o rol anteriormente asignado á pintura e xerando novas aplicacións que sobrepasan a simple reprodución mecánica para converterse en documento histórico fundamental ou en creacións artísticas cotizadas. Ao longo da súa aínda curta historia a fotografía foi sometida a diversas interpretacións e ocupáronse dela persoas tan reputadas como W. Benjamin, R. Barthes ou Susan Sontag. Concretamente Barthes defende o carácter subxectivo da fotografía basándose na “pose” como carácter singular da mesma. A presenza da cámara modifica o estado de ánimo da persoa fotografada que quere controlar o que se plasma da súa personalidade (cantos sorrisos pétreos se prodigan!) máis alá da vontade do fotógrafo. O interese co que moitas persoas se afanan en “saír na foto” ao lado de políticos e xente con poder económico e influencia socio-cultural obedece aos mesmos intereses históricos, a construción da imaxe, que tan graficamente nos presenta Burke na súa obra. Afortunadamente tamén quedan persoas celosas da súa intimidade que refugan esta nosa cultura do espectáculo e da teatralización.