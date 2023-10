Eso es en lo que caeré, en un tonto engreimiento, si no enderezo este minuto. Vanagloria, que mejor suena como gloria vana, ayuna de cualquier merecimiento. Y todo para dar cuenta de que el pasado sábado 23/09 conduje mi coche a lo largo de 1.278 kilómetros durante 12,45 horas, sin contar los tiempos invertidos en comer y en dar un par de cabezadas cuando fue necesario. Habíamos salido de Premiá de Dalt (Barcelona) para regresar a Galicia; gastamos tiempo e hicimos kilómetros de más perdidos por Badalona, cosa que también nos ocurrió al querer coger en la autovía de la Plata la salida hacia Astorga, despiste que nos supuso un plus de casi 70 kilómetros, para finalmente meternos desde Lugo por la inacabada A-54 hacia Santiago de Compostela y dejar allí a Marius, mi acompañante, acabando yo luego en A Coruña. Catorce horas de coche. –¡Vaya machada!, me dijo uno. El mérito no es mío, sino de los especialistas que a mi edad me mantienen en forma, con tres by pass y una hernia operada, y los cuidados del médico de cabecera que me controla esos datos para mí indescifrables de cada analítica. Y la protección de los ángeles custodios que nos acompañan, y así como de san Rafael Arcángel y san Cristóbal, patrones de los caminantes y conductores a los que habíamos invocado. Para ellos, toda la gloria.