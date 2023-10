Vergüenza ajena del fútbol

Estuve fijándome en el último partido de la selección española de fútbol ante la homónima escocesa. Una de las principales jugadas del partido, la que dio ocasión al segundo de los goles españoles, fue como de chiste de tomas falsas en los programas de televisión de finales de año. Un jugador español tiró largo, otro futbolista de la misma camiseta recogió el envite, un colega escocés se le interpuso, pero perdió el equilibrio, a resultas de lo cual se produjo el segundo gol. Fue, para el pobre jugador que se cayó, y seguramente para sus compañeros, e incluso para sus compatriotas presentes en el césped de Sevilla, un hecho degradante, una mala pata francamente diabólica. Su equipo nacional se quedó sin manera de recuperarse, y todo el mundo, incluidos los entristecidos, contuvo la risa.

Es una anécdota, sin duda alguna. No ocurren con demasiada frecuencia lances así, al contrario. Muchas jugadas son buenas, precisas, los futbolistas se toman en serio cómo empiezan y cómo acaban las jugadas, y en general la calidad es buena, o pasable. Pero algo sucede hoy en el fútbol, no sólo dentro del campo, porque ahí también los árbitros, que cada día observan una actitud más arbitraria, y más sospechosa de descuido de su misión de arbitraje, sino de puertas adentro, que lleva a sentir que no está lejos el tiempo en que mucha gente, aparte de reírse de la situación actual, esté pensando en dedicarse a otros entretenimientos. Como el de leer, ojalá.

Esa jugada que cité más arriba explica, a grandes rasgos, problemas que se ven en la cancha, relacionados con descuidos de forma, e incluso de fondo. Lo que no se ve, porque eso no ocurre ahí, a las claras, es lo que esconden los distintos niveles de palco que tiene este juego. Los presidentes, los alcahuetes, los árbitros, sus alcahuetes, los agentes futbolísticos (y sus alcahuetes), que hacen componendas a espaldas de la naturaleza misma del deporte: el respeto por los que lo llevan a cabo en los estadios y por aquellos que los miran jugar. Esa pasión, ese decoro de muchos futbolistas, y de muchos espectadores, que se aprecia en los partidos, contrasta cada vez más con la falta de respeto de quienes están alrededor del negocio o que directamente hacen negocio con él.

La sociedad, en general, vive una crisis de autoestima, que se manifiesta en las guerras, en los insultos, en el descuido de la consideración de los adversarios, a los que se trata como enemigos y sobre los que caen las distintas maneras del acoso o la calumnia. El último episodio mayor de esta desgracia, en este campo del fútbol, estrictamente, fue la desconsideración que el expresidente de la Federación Española de Fútbol mostró hacia el entonces tan reciente triunfo de la selección femenina. Ese episodio alcanzó el nivel de un insulto nacional, e internacional, y seguro que tendrá su repercusión, ya la va teniendo. Pero hay razones para temer que la degradación que aquello puso de manifiesto es un epifenómeno cuya profundidad sigue por ahí escondida.

Degradación

Todo conspira por la degradación del fútbol. Por ejemplo, ese incidente español (tan español) dejó atrás algunas reyertas que no fueron resueltas en serio, por ejemplo, por el fútbol de los hombres, escondidos detrás de su ego profesional. Y los directivos de la selección que hicieron la vista gorda siguen siendo, en puridad, los protagonistas del mando que parecía que iba a irse por la puerta estrecha de la común ignominia.

No ha pasado demasiado, y poco pasará, parece. Es un ejemplo, igual que en el fútbol de cancha el error desgraciado del futbolista escocés fue a las claras objeto de risa, la supuesta seriedad que parecía que iba a seguir a la terrible acción de Rubiales sigue ahí a medias, como si el fútbol fuera solo espejo roto o broma de feria. Un deporte que desde años, en los rescoldos más íntimos o secretos, produce, ay, vergüenza ajena.