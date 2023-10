Tengan ustedes buen día, queridos y queridas, aunque sea solamente por decir algo. Titulaba uno de los anteriores artículos “Pinta mal” y, si quisiese ser coherente con el mismo, el encabezamiento de hoy debería ser “Pinta aún peor”. Lo que está claro es que soplan vientos de guerra en Oriente Próximo, que existen conflictos enquistados en los que se realimenta una clara espiral de violencia y que, desde muchos puntos de vista, todos saldremos perjudicados por ello. Y que algunos ya lo pagan de una manera dramática, fatal e imposible de justificar. Sobre todo ello hablaremos un poco más en esta columna, de forma muy prudente y sin faltar a la compleja y difícil verdad, si es que hay un cimiento claro y ajeno al relato de las partes sobre el que se pueda construir algo medianamente sólido. Porque el de Palestina e Israel, estimados lectores, es un enfrentamiento que viene de muy atrás, y sobre el que no se puede simplificar. Un conflicto con una base territorial clara, pero donde se concatenan muchos más factores, que no nos pueden ser ajenos en un análisis medianamente ecuánime. ¿No les parece?

Lo que está claro es que el Derecho Internacional Humanitario es tajante sobre la agresión premeditada a civiles en caso de conflicto. Y que, en este caso, ambas partes lo incumplen. Hamás por su ataque indiscriminado, que se ha llevado ya la vida de centenares de israelíes. E Israel, con un poderío bélico mucho mayor, no sólo por las víctimas derivadas de sus agresiones o del hecho de repeler las anteriores, sino también por decisiones que, de ejecutarse, condenan a una indefendible y execrable agonía segura a miles y miles de personas atrapadas y sin salida. El Derecho Internacional Humanitario, recuerden, incluye también la llamada “R2P”, “Responsabilidad de Proteger”, que exige a un tercer estado cualquiera que vele por la vida y los derechos de nacionales de Estados que no les protegen, por incapacidad o por no hacerlo de forma efectiva. Y ahí estamos nosotros. ¿Quiénes? Pues el resto de la comunidad internacional. No podemos permanecer ajenos a todo ello...

Pero... ¿quién tiene razón en el conflicto? O, ¿quién tiene más razón? Bueno, estos días hay sobre el particular disquisiciones y reflexiones de personas versadas y autorizadas, a algunas de las cuales tuve ocasión de escuchar en persona en reuniones de formación y trabajo en el pasado. A las fuentes les remito, pues, para que ustedes saquen sus conclusiones. Pero, a estas alturas, lo cierto es que no existe una verdad pura, simple, llana y fácil. Es todo mucho más complicado. Pero si para mí hay algo meridiano, son algunas ideas-fuerza que me propongo expresar en el párrafo siguiente. Algo de lo que, entiendo, será difícil discrepar.

La primera, que la actual espiral de violencia no beneficia a nadie, y que está lacerando las vidas de población civil de ambas partes, pudiendo llegar a una masacre. La segunda, que la correlación de fuerzas a nivel local es verdaderamente asimétrica, a favor de Israel. La tercera, que Hamás es un grupo terrorista, cuya visión de los derechos humanos difiere mucho de la idea media de tal cuestión que podamos tener por aquí. La cuarta, que Israel es uno de esos Estados que ejercen de “tampón” o “buffer” ante un posible avance del islamismo radical, excluyente y homogeneizador de vidas y territorios, con la bendición y el patrocinio de Estados Unidos y de la OTAN, al igual que Marruecos, Etiopía y otros países, a veces con pocos miramientos o ninguno. La quinta, que las ideas, los métodos y el pasado de quien ostenta el poder en Israel tampoco ayuda nada. La sexta, que se trata de un conflicto enquistado en el tiempo y el espacio, con lo que es más que probable que una nueva campaña bélica de Israel en Gaza, lejos de arreglar las cosas, produzca una situación enquistada de “guerra de guerrillas”, que continúe incrementando la tensión en la zona, ya generalmente muy delicada. Y la séptima, que la naturaleza del conflicto y la capacidad de extensión del mismo hace que la peligrosidad sea máxima, no solamente en la zona, sino a nivel mundial. En tal línea, recuerden que a Irán se le supone en la sombra tras la ofensiva de Hamás, que tal potencia habla claramente de un ataque preventivo a Israel ante la posibilidad de la invasión de Gaza y que tal extremo podría ser el claro detonante de una severa escalada del conflicto a nivel global...

¿Hace falta más? Creo que no... Lo que está claro es que, como Humanidad, no podemos mirar para otro lado, no podemos permitirnos el actual estado de las cosas y... que habrá que hacer algo. Pero esto mismo ya se ha expresado no una vez, ni dos, ni tres... sino muchas, y ya ven el resultado. Hoy la zona es un auténtico avispero, con dos modelos que chocan radicalmente: un Israel más alineado con Occidente, por un lado, y una visión teocrática y fundamentalista del mundo y de la vida de cada uno que corre el riesgo de avanzar y seguir imponiéndose, por otro... Y, así las cosas, difícil...

Como ven, aquí no hacemos a uno bueno y al otro malo, lo cual siempre es pueril y vacuo. No puede consentirse que la maquinaria bélica sionista —que es la estadounidense— destruya al pueblo palestino, y habrá que denunciar la situación de gravísima crisis humanitaria en la zona. Pero, a la vez, tenemos que hablar claro de qué significa Hamás —que no el Islam y la sociedad islámica inclusiva—, y cuáles son los peligros en términos de valores, de ausencia de democracia y libertad del modelo que representa el Irán de hoy y que es, desde 2006, el que lleva las riendas en Gaza. Lo que está claro es que alguien se tendrá que sentar, hablar largo y tendido y hacer algo diferente de la receta aplicada durante décadas: violencia, más violencia, muertos, más muertos... y otra vez a la casilla de salida... La violencia sólo engendra violencia. Y alguna solución real, efectiva, duradera y estable habrá que encontrar, más allá de la destrucción, la aplicación de la “Ley del Talión” o la “Guerra Santa” y la testosterona hiperexcitada de gobiernos cuya capacidad de entendimiento tiende a cero.