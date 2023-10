Mi primo Paco y la bomba

La inminencia de una carnicería televisada, (de esas que “pueden herir nuestra sensibilidad”, según la jerga que emplean quienes pretenden excitar emociones fuertes en unas conciencias embotadas por el abuso de truculencias) ha hecho retrasar la anunciada venganza de Israel contra la franja de Gaza. Los dirigentes judíos y los militares que ejecutan sus sucesivos planes de expansión territorial, prácticamente desde que Ben-Gurión proclamase el nacimiento del Estado hebreo el 14 de mayo de 1947, emplean un lenguaje de resonancias bíblicas. “Vamos a hacer algo grande, importante —dijo el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, en una arenga a sus tropas—. Cambiaremos la situación para mucho tiempo, atacaremos en cualquier lado, destruiremos sus infraestructuras. Es una gran misión, un gran privilegio”.

No menos agresivo fue el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant: “Luchamos contra animales humanos”. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está abarrotada de hechos violentos (asaltos, asesinatos, violaciones, torturas, etc.) y no parece el mejor medio para fomentar la concordia y la paz entre los pueblos.

Desde la creación del estado israelí, una vez Inglaterra abandonó su función colonizadora, las guerras y los episodios de violencia no cesaron nunca en el territorio que ocupaban los palestinos. Lo que en principio fue un proyecto para albergar el llamado Hogar Judío acabó por convertirse en una potencia militar con un ejército muy superior en armamento y preparación al resto de Estados de la zona y todo eso con una población que no supera los 9 millones de habitantes. La superioridad militar de ese ejército, unida a una pretendida superioridad moral y cultural sobre el pueblo palestino, alimenta la idea de que los hebreos tienen derecho a expulsarlo de los territorios que ocupaban desde hacía siglos.

No sabemos a dónde llegará la expansión territorial de Israel ni cuándo se conformará con unas fronteras fijas. De momento, tiene sus ojos puestos en Gaza, territorio que se quiere vaciar de ciudadanos antes de liquidar a los guerrilleros de Hamás.

Saber lo que proyecta Israel es complicado teniendo en cuenta que el secretismo es uno de sus métodos de trabajo preferidos en política exterior. Se sabe, por ejemplo, que dispone de armamento nuclear, aunque no lo declara.

Un pariente mío de Corme, Paco Cousillas, marino mercante ya retirado, fue el que descubrió ese tráfico. De arribada en Rotterdam, la empresa propietaria del barco que él comandaba, le dio vacaciones a toda la tripulación. Finalizado el periodo de descanso y reintegrado a su puesto, empezó a observar cosas que le intrigaron. Paco, que es muy listo y muy curioso, empezó a tirar del hilo y acabó descubriéndose que, en su barco, se habían trasladado a Jaffa componentes de la bomba atómica de Israel. Fue noticia de primera plana en el The New York Times.