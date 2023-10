Os problemas da sanidade pública parece que se resumen na falta de médicos, podemos ollar novas deste tipo repetidamente nos medios de comunicación e nas palabras dos xestores e o conselleiro, mais non é así. Hai procesos internos, de xestión dos circuítos dentro do Sergas, que poden ser tan lesivos ou máis que a falta de médicos. Un deles é a ausencia de informes de radioloxía. A día de hoxe as radiografías de osteomuscular e tórax non son informadas pola especialidade de radioloxía, agás as de tórax na provincia da Coruña.

O paciente chega á consulta do médico que fixo a solicitude da proba e non hai informe. Se o facultativo ten dúbidas diagnósticas pode facer unha solicitude de interconsulta a radioloxía, que en ocasións repite 3 ou máis veces no transcurso de semanas ou meses, sen recibir o susodito informe, e todo isto acompañado das sucesivas consultas fallidas do paciente nas que este intenta coñecer o resultado da proba que lle fixeron. Isto é unha decisión dos servizos de radioloxía aceptada polos xerentes e o conselleiro de Sanidade. As consecuencias son unha perda de calidade no proceso diagnóstico de moitas demandas dos pacientes, o máis grave, e un incremento da espera nas axendas médicas polas múltiples consultas fallidas.

Os servizos de radioloxía motivan esta decisión nunha petición excesiva de probas inxustificadas e na incapacidade de informalo todo, pero non hai unha análise das causas nin das posibles solucións.

Sen debate, sen participación de ninguén, hai quen decide reducir a carteira de servizos da cidadanía galega co consentimento e corresponsabilidade do goberno e xestores. Porque estamos a falar disto, de negar o acceso a unha radioloxía de calidade. Hai varias estratexias de solución do posible número inadecuado de probas radiolóxicas pero non é nin será admisible a negación e perda do servizo.