El inesperado —eso es lo que nos llega— ataque de las milicias palestinas de Hamás por el sur, y las de Hezbolá, por el norte, a posiciones israelíes es un capítulo más de la sinrazón de las guerras. Sin razón, porque todo conflicto bélico arrastra muertes y destrucción; y doblemente sin razón porque no se entiende qué es lo que se pretende con esas acciones. ¿Destruir o doblegar a Israel? Mucho me temo que justamente se va a conseguir lo contrario, porque la represalia de los israelíes, que disponen de más medios y de un ejército en orden de batalla, queda más que justificada ante la opinión mundial. ¿Se pretendía sólo provocar a Israel? Eso es inimaginable, porque saben que del primer guantazo tanto Hamás como Hezbolá pueden quedar grogui, a no ser que detrás de esos grupos, y de esa provocación, se esconda una acción bélica de más envergadura que englobe a otros países de la zona enemistados secularmente con los sionistas. Entonces sí que toma cuerpo la posibilidad de que se trate de una acción muy calculada y tramada, y como botón de muestra ya se está hablando de la injerencia de Irán en el planteamiento del ataque inicial. Otra guerra más Dios no la quiere, y por ello rezo y esto escribo.