O amnistía o indultos: elige

¿Y entonces qué hacemos? Quiero decir: cuando el tiempo no solo pasa sino que además pesa como una losa rota en un paseo muy transitado sin que nadie se preocupe por repararla hay que atreverse a revolver en tus cajones y hacer inventario. Aquí, los errores propios que condujeron a extrañas decisiones sin vuelta atrás. Ahí, los malos consejos que te llevaron a callejones sin salida. O con salida equivocada. Cerca, los fracasos que se produjeron por no haber puesto toda la carne en el asador, quizá por no estar muy seguro de que quisieras tener éxito. Un poco más lejos, los sentimientos malheridos que, al final, solo sirven para demostrar que el tan manoseado corazón es muchas veces un órgano desafinado. Y formando una hilera de decepciones en perfecto estado de deformación, las desilusiones adheridas a gente por la que llegaste a sentir devoción, y no la merecía. Los desengaños merecen un espacio aparte: algunos son extremadamente útiles porque vienen cargados de enseñanzas (para evitar emboscadas futuras, para no tropezar en la misma piedra con cansina cabezonería) y otros son literalmente inservibles porque van aparejados de relaciones tóxicas y esperanzas huecas.

Pues bien, hecha toda esa revisión (no valen trampas, que nos conocemos), es el momento de vaciar la mochila de toda esa carga pesada y prensada por tantas hojas de calendario y decidir si decretas indultos personalizados según la gravedad de los hechos propios o ajenos o si prefieres una amnistía general que no haga distinciones: un perdón sin límites a todo y a todos para que las sombras se desvanezcan de la memoria y solo sobrevivan luces que te hicieron sentir y pensar que estabas haciendo lo correcto, o que pusieron en tu camino a gente que te ayudó a hacer de la vida una experiencia asombrosa.