El temporal no ayudaba mucho a asistir a un concierto y la verdad, viendo las condiciones en las que espectadores y artistas deben de “sufrir” en este recinto, bien se puede decir aquello de “amor al arte”. Espectadores reubicados de la zona C2 par, que fue cerrada por goteras, y lo que no se verá... Fue un concierto con dos partes muy diferenciadas, una segunda muy trenzada con un discurso pleno y seguro y una primera que no lo fue tanto. Comenzaba la velada con el concierto para violín de Shostakovich a cargo de una joven Maria Ioudenich que, a pesar de su bello y dulce sonido, no logró superar el listón que las grandes figuras del violín nos han dejado anteriormente de este concierto. Logró, eso sí, una versión académica muy bien resuelta, seguramente en su primera interpretación siguiendo la partitura, que sonó y fue desajustada en muchos momentos del scherzo repartiéndose la culpa a partes iguales en un desafortunado Kochanovsky a la batuta, que no supo ni pudo arreglar el seguir a solista y, llevar y equilibrar la orquesta en esta primera parte, logrando un sonido áspero de la misma, desajustado y sin regulación de vientos y percusión sobre cuerda.

No pareció acertada la elección de la obra de presentación de Ioudenich en A Coruña, donde mostró muchos quilates con una gran técnica, perfecta entonación, dulce sonido y una cadencia espectacular, pero en mi opinión sin tintes shostakovichianos, todo tocado con exquisita corrección, pero falto de esa llegada al alma de alguien que te cuenta una historia desde dentro, no que te la está leyendo sin levantar los ojos del guión. Muy destacables las intervenciones de Nielsen a la tuba y un siempre efectivo Harriswangler al fagot. Tras el descanso, parecieron salir una orquesta y director nuevos, porque el Bartok de la segunda parte fue otra historia. Muy trenzado, orquesta y director disfrutones y con una conexión que no percibí en la primera parte. La OSG sacó el jugo que saca al sonido y que integra su adn y el maestro Kochanovsky comenzó a dar muestras de su maestría con un control absoluto de entradas a músicos y sacando de su chistera un gran contenido musical; por poner un pero, creo que le faltó adaptarse a esta extraña acústica de nuestro Palacio de la Ópera y controlar el sonido en ocasiones muy por encima de trombones y tuba en una música que en determinados momentos sí lo exige. Una sección de percusión de maestría en esta segunda parte, con unos grandes solos de Naval a la trompa y de un Ferrer al clarinete en estado de gracia.