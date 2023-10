Spínola y el respeto al enemigo

Una potente bomba guiada por un misil explota en un hospital de Gaza causando la muerte de parte del personal sanitario y heridas a centenares de ciudadanos aterrorizados que habían buscado refugio en sus instalaciones. Gente ingenua que aún creía que durante una guerra moderna los contendientes respetarían unos mínimos de civilidad (tratamiento respetuoso a los prisioneros, prohibición de uso de ciertas armas, etc., etc.), recogidos, por ejemplo, en la llamada convención de Ginebra. Por desgracia, muchas de esas normas fueron transgredidas repetidas veces en la práctica, y se impuso, como casi siempre, la voluntad del vencedor o vencedores en el campo de batalla. Por no hablar de los que montan tribunales de Justicia para condenar a los vencidos por conductas iguales o parecidas a las que ellos mismos practicaron.

Desde luego, nada que nos recuerde el trato caballeroso de Ambrosio Spínola, general a las órdenes del rey español Felipe IV, hacia el general neerlandés Justino de Nassau, cuando este se rindió y le entregaba las llaves de la ciudad de Breda. Esa es la escena que recogió Diego Velázquez en su famoso cuadro de Las lanzas, que ha quedado para la Historia como el protocolo del saber ganar y del saber perder. Un ritual que se solemniza levantando el brazo del púgil que fue declarado vencedor en la pelea o en cualquier otra competencia. Entre esas recomendaciones a la templanza figuraba en lugar destacado el respeto a la población civil, y al trabajo de las instituciones sanitarias. A ningún malnacido se le ocurriría, pongamos por caso, disparar una bala de cañón o un misil contra un hospital. O una ambulancia. Pues bien, eso era justamente lo que ocurrió en el territorio palestino de Gaza mientras el ejército israelí descargaba toda su potencia artillera para preparar el asalto por tierra contra los guerrilleros gazatíes. La acción reúne todas las condiciones necesarias para ser calificada como “crimen de guerra” y ha desatado una protesta mundial contra el Estado de Israel, al que se supone como inspirador del asesinato masivo. Y también contra Estados Unidos, su aliado más fiel y cómplice de todas las fechorías del estado hebreo desde su fundación en 1947. En esta ocasión, la excusa fue una matanza previa de civiles inocentes que acudían a unos festivales por unos terroristas de Hamás. Y, en consecuencia, merecedores de un castigo ejemplar. Que casi siempre se cobra sobre la espalda de la población civil. Los bombardeos masivos sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, los habidos sobre la Alemania nazi en el mismo periodo, y sobre todo las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki cambiaron definitivamente el papel de la población civil en las guerras. Ahora, su función principal consiste en participar en el intercambio de imágenes macabras, (reales o falsas) sobre lo que acontece. Hace unos días, las televisiones pasaron unas imágenes horribles sobre una supuesta decapitación de niños y tuvieron de retirarlas de la circulación. “Felices los tiempos, Sancho —diría el Quijote— en que los vencedores de una confrontación tenían ánimo para respetar a sus enemigos”. Como el general Spínola.